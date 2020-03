Jim Little, despedido dos meses después en Ottawa

Nadie a principios del mes de enero podía imaginarse que la situación de Jim Little cambiaría tan radicalmente en menos de dos meses. El ya exdirector ejecutivo de los Senators fue contratado el 10 de enero por Eugene Melnyk, dueño del equipo canadiense.

Por aquel entonces, Little se convirtió de la noche a la mañana en la voz del club a nivel ejecutivo, entre otras cosas para que Melnyk no apareciese tanto. Y es que, el peculiar dueño de los Ottawa Senators ha tenido varias polémicas a lo largo del año 2019. Una de ellas, fue el intento fracasado de construir un nuevo pabellón más cercano al núcleo urbano, para así facilitar la asistencia de público al estadio, finalmente las negociaciones con los inversores no llegó a buen fin.

En 2018 se enfrentó a muchos aficionados con la amenaza de mover la franquicia a otra ciudad si la asistencia al pabellón no mejoraba. Esto llevó a que los propios seguidores de los Senators iniciaran una campaña con el hastag #melnykout, que finalmente hizo reconsiderar a Melnyk su amenaza.

Razones del despido

Como siempre en estos casos, no hay una verdad absoluta, Little tiene su versión, y el club da otra literalmente opuesta. En palabras del propio Jim Little, el despido se produce a consecuencia de una conversación acalorada por teléfono: “el día de San Valentín, el propietario y yo tuvimos un desacuerdo personal sobre el enfoque en algunos temas, soy una persona de carácter fuerte y el desacuerdo me llevó a usar lenguaje fuerte con palabrotas por las cuales luego me disculpé”, asegura Little.

Por su parte, el club ha sido bastante escueto en sus explicaciones y con un breve comunicado ha despachado el asunto. En él, se lee que Little ha sido cesado porque su conducta fue inconsistente en relación con los valores del club y de la NHL.

Los Senators no prevén contratar a ningún CEO a corto plazo, y es que, con el equipo hundido en la clasificación, tres años sin entrar en playoffs y con varios líos extradeportivos, ahora es lo menos importante de todo. Melnyk debería pensar en una reconstrucción global del equipo a todos los niveles.