Los equipos de NFL colocan Franchise Tag a sus jugadores

De manera inteligente, cada uno de los 32 equipos de la NFL han blindado a sus jugadores para que no les permitan la entrada al mercado. Hoy es el inicio de la temporada 2020-2021 de la NFL con el límite de los equipos para colocar el franchise tag, previo al inicio formal de la agencia libre que se dará este miércoles.

Uno de los grandes dilemas desde que se disputaba la temporada regular, era si los Cowboys le darían un contrato multimillonario a su QB Dak Prescott o no. Las negociaciones no prosperaron y la decisión fue darle la etiqueta de jugador franquicia exclusiva. Es decir, Dak percibirá un contrato de 31.5 MDD esta temporada, pero deberá llegar la directiva de la 'Estrella Solitaria' y Prescott para un acuerdo multianual que se conveniente para las dos partes.

Tras haber llegado ayer a un acuerdo con Ryan Tannehill con un contrato a largo plazo y tener asegurado a su QB para los siguientes años, el objetivo de la directiva de los Titans fue asegurar a Derrick Henry de momento al darle la etiqueta de jugador franquicia. Otros equipos podrían negociar con 'King Henry', pero Tennessee tendría la oportunidad de igualar el trato. Todo esto hasta llegar a la fecha límite del 31 de julio para llegar a un acuerdo con varios años en contrato firmado.

Fue un 2019 bastante complicado para los Bengals, el equipo acabó como el peor de la NFL y esto los tiene con el pick #1 para el draft de este año. Para esta reestrucutra que vivirán será clave A.J. Green que a pesar de no jugar el año pasado, le han asignado el franchise tag. La directiva buscará que lleguen a un acuerdo a largo plazo a la brevedad con Green, para que sea el bastión del nuevo QB que podrá reclutar Cincinnati en el Draft, que todo apunta a que sea Joe Burrow.

En la resurrección que quieren realizar los Steelers en una nueva 'Cortina de Acero', su objetivo con el franchise tag fue asegurar a su LB Bud Dupree. El plan de Pittsburgh sigue siendo poder tener una de las defensas más dominantes de la NFL y con el regreso de 'Big Ben' para la próxima temporada, puedan aspirar a regresar a los playoffs.

Otros movimientos destacados

Shaquil Barrett - Tampa Bay Buccaners

Anthony Harris - Minnesota Vikings

Brandon Scherff - Washington Redskins

Joe Thuney - New England Patriots