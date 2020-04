Rask podría renovar con los Bruins

Con la NHL parada por el COVID-19, los rumores y las noticias sobre renovaciones, retiradas, posibles fichajes… están a la orden del día como de si se retomará la temporada o no. Entre ellas ganó peso la noticia de que el portero de los Boston Bruins Tuukka Rask podría retirarse tras finalizar su presente contrato con el equipo de Boston el próximo 31 de junio de 2021.

Pero nada más lejos de la realidad, parece que el objetivo del portero finlandés era tomar contacto con la franquicia de Boston para tratar su futuro y buscar una renovación, eludiendo cualquier rumor de retirada tras finalizar el presente contrato podría ser precipitado.

En palabras de Rask en "The Greg Hill Show" en la cadena WEEI 93.7 FM el pasado martes se refirió a este asunto: "Estoy seguro de que tendremos buenas conversaciones (refiriéndose al manager general de los Bruins, Don Sweeney) tras esta temporada. Pero solo tendré 34 años (cuando acabe su contrato la próxima temporada), así que no es ser demasiado viejo. Así que podría jugar un año o dos más y luego se verá, pero no quiero prometer nada de ninguna manera porque nunca se sabe lo que va a pasar. Todavía no he tomado ninguna decisión en ninguna dirección. Obviamente, ni siquiera estamos jugando al hockey en este momento, así que eso será en el futuro. Pero definitivamente no está en mi mente en este momento, solo trato de cuidar a la familia a partir de ahora y volver al hockey cuando eso suceda y luego ver a partir de ahí".

Estas declaraciones en la cadena WEEI matizaron sus palabras del pasado 22 de marzo a “The Boston Globe” donde manifestó a la pregunta de la carga de trabajo futura: "Me queda un año de contrato, así que veremos si juego incluso". A lo que se le preguntó sobre su posible retirada manifestando el portero: "Ya veremos. Siempre existe la posibilidad".

Rask tiene un contrato de ocho temporadas y 56 millones de dólares con un valor promedio anual de siete millones que firmó el 10 de julio de 2013. Acumula este campaña 26-8-6, lidera la NHL con un promedio de 2.12 goles en contra (en un mínimo de 23 partidos), es segundo con un porcentaje de paradas de 0.929% y empata en segundo lugar con cinco puertas a cero (Shutout). Suma un total de 291-158-64 con 50 puertas a cero en 536 partidos en la NHL y es el portero con más victorias en la historia de los Bruins.

Posibilidad de retomar la temporadas

Con la actual temporada en el aire por la suspensión desde el pasado 12 de marzo por el COVID-19 y sin una fecha y forma de retomarla. Rask manifestó que cuando se sepa una fecha de reanudación, con una mini pretemporada de una o dos semanas quizás fuese suficiente aunque podría ser difícil que lo dijesen con tanto tiempo y quizás comience el día menos esperado.

"Puedes ponerte en forma bastante rápido, pero creo que el problema aquí es que nadie sabe cuándo podría ser eso", dijo Rask. "No pueden darnos una ventana de tres semanas o un mes de anticipación porque podría ser como, 'Oye, escucha, comenzaremos la próxima semana, ponte los patines y vámonos'. Entonces no tienes más remedio que volver a ponerte en forma. Puedes hacer todo lo que quieras fuera del hielo, pero si no estás patinando, eso no ayuda. Así que mientras tengamos una o dos semanas de entrenamientos de alta intensidad sobre hielo con el equipo, creo que todo el mundo estará listo para comenzar. Obviamente, no será la misma situación en la que entraría en los playoffs normalmente, pero estoy seguro de que la intensidad aumentaría de inmediato".

Habrá que ver si las dinámicas tanto negativas como positivas de algunos equipos de antes del parón se mantienen si se retoma la temporada o si por el contrario se revierten y ver como finaliza la temporada regular, o en el caso de que se de comienzo directo a los playoffs que equipos acceden finalmente y como llegan. Los Bruins justo antes del parón lideraban la NHL con 44-14-12 y 100 puntos, habrá que ver como regresan y si mantienen el gran nivel demostrado sobre el hielo.