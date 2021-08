Owen Power regresa a Michigan

Power, de 18 años, anunció esta semana a través de Instagram que fue seleccionado en la primera ronda en el Draft de la NHL del 2021, por los Buffalo Sabres. Sin embargo, decidió jugar su segunda temporada universitaria en Michigan.

El defensa, había dado a conocer su deseo de jugar nuevamente en Michigan. Desde el Draft de la NHL del 2006, no se daba esta situación. El ultimo jugador que fue elegido n°1 y que no jugó en la NHL la temporada siguiente, fue Erik Johnson. Había sido elegido por los St. Louis Blues. El defensa se inscribió en la Universidad de Minnesota durante la temporada 2007-2008.

"No creo que la decisión sea si estoy o no listo para jugar, es lo que es mejor para mi desarrollo al final del día. No creo que haya una mala opción, y es algo que tenemos que hacer", comentó el defensa durante el Draft 2021.

Los delanteros Matty Beniers (selección n°2 del Draft 2021 por Seattle) y Kent Johnson (seleccionado n°5 por los Blue Jackets) serán compañeros de equipo en Michigan de Power esta temporada.

El defensa Luke Hughes (n°4 de Jersey) y el delantero Mackie Samoskevich (n°24 por Panthers) los dos son estudiantes de primer año de la Universidad de Michigan y también fueron seleccionados en primera ronda en el Draft 2021.

La carrera de Power y sus números

El defensa, fue pieza clave para que Canadá ganara el Campeonato Mundial IIHF del 2021. Con tres asistencias en 10 juegos, logró un promedio de 20:07 de tiempo jugando y en la victoria contra Finlandia (3-2) jugó 24:17.

"Para mí, es genial tener a alguien que intervenga y esté jugando, pero realmente quiero asegurarme de que estos muchachos estarán en su mejor momento, sin importar los años que sean necesarios", comentó Kevyn Adams, gerente general de Sabres.

Power ha llegado anotar 16 puntos (tres goles, 13 asistencias) durante 26 juegos la temporada anterior. También se le incluyó en el Big Ten All-Freshman Team y al Second Team All-Big Ten.

"Sé que estamos hablando de la selección general número uno y de un jugador que claramente es capaz de ingresar directamente a la NHL, pero hay que mirar el juego a largo plazo incluso con un jugador de este nivel y decir”, agregó Adams.