La renovación de Patrice Bergeron tendrá que esperar

El futuro de Patrice Bergeron en Boston tendrá que esperar hasta el próximo verano, ya que el capitán de los Bruins no tomará ninguna decisión hasta que finalice la próxima campaña. En su contrato solo resta una temporada más antes de convertirse en agente libre restringido.

A sus 36 años, solo ha vestido la camiseta del equipo de Massachusetts, 17 temporadas seguidas desde que fuera seleccionado en el número 45 de la segunda ronda del draft en 2003. El club ya se ha puesto en contacto con Bergeron para iniciar conversaciones de cara a una posible extensión de contrato, pero el jugador se ha mantenido firme en su idea de esperar a ver cómo se desarrolla este próximo curso.

“Me lo ha preguntado mucha gente este verano, la manera en la que quiero abordar este año es concentrándome en él. Me queda un año, no tendría sentido pensar en el futuro. Quiero crear algo especial, evidentemente queremos trabajar para ganar una Stanley Cup, es nuestra meta. Siempre somos competitivos para estar dentro de ese grupo de equipos y eso es en lo que me quiero focalizar ahora mismo”, señaló el capitán de los Bruins.

En verano de 2013, Bergeron firmó por ocho años y 55 millones de dólares después de haber alzado la Stanley Cup dos temporadas atrás y haber caído en la final hace escasas semanas antes de llevar a cabo el contrato. La temporada pasada sus números fueron, una vez más, fantásticos. Pese a que solo disputó 54 partidos dentro de una campaña más reducida de lo habitual, el canadiense logró 23 goles y 48 puntos.

Los Bruins, que vienen de perder una pieza importante como David Krejci y de tener a Tuuka Rask lesionado y en la lista de agentes libres restringidos, no quieren que se le marchen más piezas claves, aunque esto para Bergeron es parte de la vida: “Todo madura y cambia. Tenemos algunos jugadores que ya llevan aquí un tiempo y se están haciendo mayores, pero también algunos jóvenes que están tomando un mayor rol, tanto sobre el hielo como en el vestuario”.