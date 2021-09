El bonito homenaje que preparan los Blues para David Backes

Precioso homenaje el que recibirá David Backes en la casa dónde se formó como jugador de hockey. Y es que, este pasado jueves saltaba la noticia de que el excapitán “blue” firmaba un contrato con St. Louis, nada esperado en este momento desde luego. Sin embargo, ese mismo día se conocía que era un contrato simbólico para que la leyenda nacida en Minneapolis pueda retirarse en su equipo, con su afición, y de la mejor manera posible.

Un detalle por lo mucho que ha dado Backes al equipo, y que suponemos que jamás olvidará. Además, el propio Backes ha tenido tiempo para pronunciarse sobre su firma con los Blues en un ensayo para NHL.com: “Estaba claro para mí, que debía retirarme como miembro de los St. Louis Blues. Es dónde mi esposa y yo crecimos hasta que fuimos adultos y era la organización con la que necesitábamos jubilarnos. El sentimiento es mutuo con los Blues y me siento honrado de que este viaje haya terminado con la misma organización que me llamó por mi nombre en el draft hace 18 años”.

Uno de los más grandes jugadores de la historia de los St. Louis Blues

Ocurrió en el draft de 2003, fue cuando los caminos de David Backes y los St. Louis Blues se juntaban para escribir juntos un bonito y próspero idilio. Fue elegido en segunda ronda, pero no jugaría su primera temporada completa hasta la 2007-2008. Y de esa temporada hasta la 2015-2016, su último año con los Blues, Backes sólo se perdería 24 partidos, es decir, una auténtica barbaridad.

En esos años el delantero obtuvo 196 goles y 241 asistencias para un total global de 437 puntos. Luego de ahí fue a Boston, dónde su producción ofensiva bajó considerablemente, y acabaría su carrera como jugador de hockey en Anaheim con los Ducks.

El único pero si se quiere, es no haber podido llegar a 1000 partidos en la NHL, de hecho, él mismo aludía a este tema en su escrito a NHL.com: “Mi objetivo final era jugar 1000 partidos, pero desgraciadamente me quedé corto, a 35”, afirmaba Backes. Algo que no emborronará ni por asomo, su gran trayectoria en el hockey sobre hielo.