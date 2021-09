Zach Parise firma con New York Islanders

Zach Parise y los New York Islanders han llegado a un acuerdo para que el jugador se incorpore a la plantilla de la franquicia isleña. Los detalles del contrato ni en cuanto a duración ni emolumentos han sido desvelados hasta este momento.

El nativo de Minnesota fue cortado por la franquicia de su estado natal el pasado mes de julio junto a otro símbolo de la franquicia, Ryan Suter. Aún le restaban cuatro años de contrato de los 13 que firmó en su momento a razón de 7,54 millones anuales contra el límite salarial, un plazo y un precio, que los Wild ya no veían nada rentable tras el descenso de rendimiento del jugador.

Convertido a sus 37 años en agente libre no restringido, solo quedaba esperar que algún equipo pensara en él para incorporarlo a su plantilla y ese equipo son los New York Islanders.

Curiosamente, Zach sigue los pasos de su padre, J.P. Parise, que también dio el salto desde Minnesota, entonces los Northern Stars, a la Gran Manzana, ayudando a la formación de la generación que dio cuatro títulos consecutivos a la franquicia en los primeros años 80.

El ala izquierda llega a su nuevo equipo como refuerzo para la tercera línea del equipo, un bottom six donde la experiencia y el saber hacer le dan consistencia al equipo, y más en uno dirigido por la sabia mano y el buen hacer táctico de Barry Trotz, sin duda un espacio.

El corte, una razón para motivarse

Frente a un golpe como el que supone el despido, y más de un sitio al que tanto por experiencia vital como profesional consideras tu casa, Parise, lejos de amilanarse o hundirse, ha encontrado en la experiencia una razón para esforzarse.

"Un montón de emociones mezcladas tras ello (el ser cortado por Minnesota) pero a la vez cierta sensación de alivio" ha declarado Parise. "Cuándo algo así sucede, por supuesto que quieres volver al trabajo cuanto antes y estar listo para la siguiente temporada. Se por mi mismo que dentro de mí todavía queda un montón de buen hockey, pero ellos no lo ven así. Lo ha convertido en un particular pero emocionante verano con un extra de motivación, para no se si probar que se equivocaban, si no para saberlo por mi mismo."

Desde luego en un equipo que va a por todas como New York Islanders va a tener oportunidad de hacerlo.