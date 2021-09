Nolan Patrick firma finalmente por Vegas Golden Knights

El futuro cercano de Nolan Patrick ya ha encontrado solución a poco más de tres semanas de comenzar la temporada en la NHL. El que fuera segunda elección del draft de 2017 no ha conseguido asentarse en la liga y ahora intentará cambiar su rumbo con Vegas Golden Knights.

Patrick partía como una de las elecciones más prometedoras del hockey hielo en los últimos años, pero de momento solo ha podido disputar 197 partidos en las cuatro temporadas que lleva como profesional.

Las lesiones, unido a los problemas con las migrañas que ha tenido en su inicio en la NHL le dejan en una situación complicada. La temporada pasada disputó un gran porcentaje de los partidos que jugaron los Philadelphia Flyers, aunque solo pudo aportar nueve puntos.

En su carrera sus guarismos son algo mejores, con 70 puntos (30 goles, 40 asistencias) en los cerca de 200 partidos que ha jugado.

Después de que se escuchasen rumores de que posiblemente Patrick habría pedido el traspaso para marcharse de Philadelphia, pasaron pocos días hasta que esta se hizo efectiva. En un traspaso a tres bandas con Nashville y los Flyers, los Golden Knights adquirían al center de Winnipeg.

El traspaso se hacía oficial en julio, antes de comenzar la agencia libre, ya que Nolan Patrick se convertiría en agente libre restringido. No ha sido hasta septiembre cuando los de Nevada y el center han llegado a un acuerdo, que les unirá por dos años a razón de 2,4 millones de dólares.

