Ovechkin se coloca tercero en la lista de goleadores de todos los tiempos

El capitán de los Washington Capitals Alex Ovechkin sigue batiendo récords en la parcela de los goles. En esta ocasión ha sido el de colocarse como tercer máximo goleador en la historia, solo por detrás de dos jugadores míticos como Gordie Howe y Wayne Gretzky.

El gol 767 llegó ante los New York Islanders en el Capital One Arena. Con este gol, 'Ovi' se colocaba con un tanto más que Jagr y encamina ya su persecución hacia Howe, quien es segundo con 801 tantos anotados.

El jugador de 36 años de los Caps también a ''solo'' 127 a Gretzky, una cifra con la que aún sueña alcanzar con el ritmo goleador que sigue teniendo pese a su edad.

Ovechkin ha anotado la nada despreciable cifra de 37 goles en 59 partidos esta temporada situándose tercero en la lista por detrás de Matthews (45 goles) y Kreider (40 goles). También respecto a Jagr ha mostrado una mejor eficacia goleadora, ya que Ovechkin ha conseguido estas cifras en 1.256 partidos con los Caps mientras que el checo lo hizo en 1.733 partidos con nueve equipos distintos.

Jaromir Jagr no quiso desperdiciar la oportunidad de felicitar a Ovwckin tras superarle como máximo goleador europeo en la NHL.

A very special congratulations from Jaromir Jagr to Alex Ovechkin (plus a little surprise at the end). 😉 pic.twitter.com/HGgSlqRTaQ