Los Angeles Kings retirarán el 23 en honor a Dustin Brown

Muy pocos jugadores pueden en la historia del hockey pueden presumir de ser “one club man”, es decir, llevar toda su carrera profesional en el mismo equipo. Pues bien, Dustin Brown es uno de ellos y esta semana su club de toda la vida le ha reconocido esa extensa y exitosa trayectoria y retirará el año que viene su dorsal 23 con el que ha ganado dos Stanley Cups.

Enseguida que se supo la noticia Brown no tardó en lanzar un comunicado en el que mostraba su orgullo, felicidad y agradecimiento: "Estoy increíblemente orgulloso de haber jugado para los LA Kings toda mi carrera. Con mi número yendo al techo, me siento honrado de estar entre los grandes, pero me hace pensar en las dos banderas que ya están en ese mismo techo, de las cuales estoy más orgulloso. Se necesitaron numerosas personas para levantar esas dos banderas; lo mismo es para esta vez. Gracias a todos los que me han ayudado a alcanzar mis sueños".

Por otra parte, el presidente de los Kings también quiso aludir al tema y se mostraba igualmente orgulloso por la trayectoria interminable de Dustin Brown en la franquicia angelina: Además de disfrutar de una carrera como jugador sobresaliente y llevarnos a momentos que nunca habíamos experimentado con dos Stanley Cups, ha sido un destacado en la comunidad del sur de California y ha establecido el rumbo de nuestra franquicia. De hecho, este es un honor muy merecido y espero una celebración increíble para Dustin, Nicole (su esposa) y su familia, mientras comparto su legado con nuestros fans en nuestro estadio para lo que promete ser una noche especial". Y lo será a buen seguro.

Dustin Brown, los números hablan por sí solos

El nacido en Ithaca, Nueva York, llegó a Los Angeles en 2003 saliendo elegido el número trece del draft de ese año, desde ahí, ha jugado hasta el día de su retirada el año pasado, en los Kings.

Su trayectoria como jugador lo dice todo, el delantero ha jugado 1296 partidos en los que marcó 325 goles y dio 387 asistencias para un total de 712 puntos y también logró dos Stanley Cups. Nadie en la historia de LA Kings ha jugado tantos partidos.

Además, con tan sólo 23 años se convirtió en el capitán más joven nacido en Estados Unidos en la historia de los Kings. Toda una institución de la NHL que el año que viene tendrá delante de sus fans el mejor epílogo de una larga y exitosa trayectoria.