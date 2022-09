MacKinnon y los Avalanche avanzan en negociación para la extensión de contrato

Nathan MacKinnon espera firmar una extensión de contrato con Colorado Avalanche pronto, y podría convertirlo en el jugador mejor pagado de la NHL.

El atacante de 27 años quiere finiquitar su extensión antes de que comience la temporada el próximo mes, y agregó que dejará de lado las conversaciones si no se llega a un acuerdo antes del 12 de octubre cuando los actuales campeones levanten su bandera de la Stanley Cup y comiencen su defensa del título.

"Estamos bastante cerca", dijo MacKinnon el jueves en la gira de medios de jugadores de la NHL/NHLPA en las afueras de Las Vegas. "Preferiría que se hiciera... Se vuelve emotivo. A veces sientes que es personal. Me gustaría hacerlo solo para que no sea una distracción en absoluto".

El agente Pat Brisson dijo que las partes están tratando de llegar a un acuerdo relativamente pronto. El contrato actual de MacKinnon expira después de esta temporada.

Cuando esté finalizado, el acuerdo podría superar los $100 millones de Connor McDavid durante ocho años como el más rico firmado desde que comenzó la era del tope salarial en 2005. McDavid, el capitán de Edmonton cuyo tope de $12.5 millones es el más alto de la liga.

"Creo que sería bueno para el hockey seguir subiendo el listón", dijo McDavid. "Pero, en última instancia, el sistema de tope salarial es un sistema extraño en el que cuanto más dinero ganas, menos dinero puede ganar otra persona. Es un sistema extraño de esa manera".

MacKinnon comprometido con Colorado

El jugador ha dicho que estaría dispuesto a aceptar menos dinero para mantener la competitividad de Colorado. Es de ayuda a que los Avs ya hayan firmado al defensor Cale Makar, ganador del Trofeo Norris y jugador más valioso de los playoffs, al capitán Gabriel Landeskog y a los valiosos delanteros Valeri Nichushkin y Artturi Lehkonen a largo plazo.

"Creo que el trato que firme será justo", dijo MacKinnon. "No va a ser una cifra de un solo dígito [tope salarial] ni nada, pero creo que será bueno para ambas partes. Denver es el único lugar donde quiero estar".

Ha sido finalista del Hart Trophy como MVP de la liga tres veces en las últimas cinco temporadas y fue uno de los mejores jugadores de Colorado durante su carrera en la obtención del título con 24 puntos en 20 juegos.

Con $ 6,3 millones contra el tope, el delantero ha sido durante bastante tiempo uno de los jugadores peor pagados en el hockey conforme a las condiciones que ha demostrado.

"No es lo que quieres, eso es seguro", dijo. "No es el título que estás buscando. Sin embargo, me alegro de que hayamos ganado una Copa".