Yandle anunció su retiro de la NHL

Keith Yandle,, anunció esta semana que se retira de la NHL. Con 36 años, estableció el récord de juegos consecutivos (989) durante la temporada anterior.

"Las últimas dos semanas, me he sentido cómodo con eso. Realmente disfruté pasar tiempo con la familia... Creo que, para mí, estoy realmente cómodo con eso y espero con ansias el próximo capítulo”, comentó Yandle durante el podcast “Spittin Chiclets”

Durante el juego contra los Toronto Maple Leafs, el pasado 2 de abril fue cuando logró marcar el nuevo hito. Para el entrenador de los Flyers, Mike Yeo espera que Yandle reconozca el logro increíble que alcanzó.

"Por supuesto, para él es decepcionante, sin duda. Pero no muchos pueden decir que han hecho algo que nadie en la historia de la NHL haya hecho jamás. Y esto de ninguna manera disminuye lo que ha logrado. Es notable y sin duda algo de lo que estar extremadamente orgulloso".

Antes de tomar la difícil decisión de abandonar el hielo, el defensa conversó con excompañeros sobre cómo hacerlo. Rick Nash, Shane Doan y Roberto Luongo, fueron los que dieron una guía de cómo afrontar ese momento.

Creo que... el aspecto mental de eso, encontrar tu camino en la vida y lo que vas a hacer. Para mí, es centrándome en el próximo capítulo, ser un buen hombre de familia. Creo que la mayoría de las cosas que me han dicho los chicos es que una vez que sabes, tu cuerpo te dice que es hora de apagarlo, ha llegado el momento. Para mí, este verano tuve no hay interés en hacer ejercicio. Esto es todo, no vale la pena luchar por ello, tratando de aguantar otro año. Estoy más tranquilo” comentó el defensa.

El paso de Yandle por la NHL

El defensa, llegó anotar 19 puntos (un gol, 18 asistencias) durante 77 partidos en la temporada anterior vistiendo la camisa de los Philadelphia Flyers.

El pasado 25 de enero, llegó a jugar su partido numero 965 consecutivos en los New York Islanders. Antes de esa noche, Doug Jarvis tenía el récord con 964 encuentros.

Para Yandle, al final están jugando un juego que mientras fueron pequeños lo soñaron. El alero de los Vegas Golden, Phil Kessel, se encuentra detrás de Yandle con 982 juegos consecutivos jugados.

El defensa, fue seleccionado por los Phoenix Coyotes durante la cuarta ronda del Draft de los NHL del 2005. Llegó a anotar 619 puntos (103 goles, 516 asistencias) en 1109 encuentros usando la camisa de los Coyotes, de los New York Rangers, Florida Panters y los Flyers.

También logró 36 puntos (seis goles, 30 asistencias) durante los 58 partidos que jugó los Playoffs de la Copa Stanley.

En el 2021, firmó con los Flyers un contrato por $900,000 durante un año. Dos semanas después, los Panthers compraron las últimas dos temporadas de su contrato de siete años.

Alcanzó, jugar en el Juego de las Estrellas de la NHL tres veces (en el 2011, 2012 y el 2019). Anotó 10 goles en una temporada cuatro veces.

Muchos de sus compañeros de equipo, lo mencionan como una persona con gran energía y ética.

Kevin Hayes, quien fue compañero en los New York y en Filadelfia, mencionó que Yandle es uno de sus compañeros de equipo favoritos con los que ha jugado.

“Es un ser humano con los pies en la tierra que entiende lo que es el trabajo duro y es un ser humano constante de vez en cuando. el hielo. Sabes exactamente lo que vas a obtener de él" comentó Hayes.