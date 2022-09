El Canelo vs Bivol II, cada vez más cerca

Para el equipo de Canelo Álvarez, la victoria frente a Gennady Golovkin era un asunto personal en cuanto a la confianza y determinación del mexicano. La victoria sobre el kazajo trajo de vuelta ambas cualidades y, con ello, el deseo de volver a pelear frente a Dmitry Bivol. Y es que ambas cosas fueron el cóctel perfecto para que Eddie Hearn, promotor del mexicano y de la agencia Matchroom Boxing, confirmara que las negociaciones entre la representación del boxeador de Jalisco y el ruso han comenzado para concretar una revancha en el año 2023: "Absolutamente. Ya estamos hablando de la pelea con Dmitry Bivol. Si gana, tenemos gran relación con él. Hemos hecho cinco peleas con Canelo Álvarez y queremos seguir con su carrera".

Y es que a pesar de que Bivol tiene una nueva cita con el cuadrilátero el próximo 5 de noviembre para defender de nuevo su cinturón mundial de la AMB frente a Gilberto 'Zurdo' Ramírez, ambos púgiles ven con buenos ojos concretar un nuevo capítulo de su historia para disipar cualquier tipo de duda que pudiera haber en ambos peleadores. Además, la agencia de representación del ruso sabe que gana más de lo que puede perder (en el aspecto monetario) en este combate, y es por eso que su púgil debe de estar en ese gran escenario.

A pesar de la operación a la que Canelo Álvarez debe someterse para tratar el complejo fibrocartílago triangular, que lo mantendrá entre seis y doce semanas de baja, el inglés quiere cerrar la pelea para que tenga lugar entre mayo y septiembre de 2023, fechas que cuadran en la planificación del tapatío, según el entorno del propio boxeador que así lo confirmó en la rueda de prensa posterior a la contienda frente a 'Triple G'.

Saúl 'Canelo' Álvarez habla en #ExclusivaTUDN tras vencer a Golovkin y sobre su lesión en la mano 🥊🔝



🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽 pic.twitter.com/oAtEPyhGgI — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) September 19, 2022

'Zurdo' Ramírez y las demás fórmulas posibles para este rompecabezas

En el mundo del boxeo nada está asegurado. En este caso, hay muchos caminos por los que este combinado de negociaciones podría acabar yendo. El primer escenario es la bajada de peso por parte de Bivol para enfrentar a Canelo Álvarez. La esquina del ruso ya confirmó que podrían acceder a bajar en la báscula con tal de enfrentar al tapatío por el indiscutido, factor que es deseo expreso del mismo púgil. También entra en la fórmula, volver a subir de peso para enfrentar al gigante ruso una vez más, aunque no sería lo más factible para la esquina mexicana. Pero, ¿y si el 'Zurdo' gana? Aquí hay ciertos factores que condicionan el suceso

Canelo prometió no pelear con mexicanos

El mexicano se encargó de disipar los rumores que lo vinculaban con una posible contienda entre ambos compatriotas ante el micrófono de Fighthype en una breve intervención: "No, si el Zurdo gana, no quiero pelear con mexicanos. Creo que Zurdo tiene muchas posibilidades de ganar y quiero que gane. Si él gana, veremos si tengo una pelea de revancha con Bivol, pero no lo sé", declaró semanas antes de enfrentar a Gennady Golovkin. La realidad es que Saúl Álvarez quiere respetar a su compatriota, pero de cara a los aficionados sería una espectacular contienda en la que dos gigantes mexicanos se medirían nuevamente como ya ha pasado en la historia del país.

La pelea con Bivol generó mucho más que la trilogía con GGG

Matchroom Boxing no recibió lo que esperaban con la tercera pelea entre el mexicano y el kazajo: 550 mil ventas cerraban una trilogía que en su primera pelea acumuló 1,3 millones de ventas por PPV. Sin embargo, en la contienda frente al ruso las tornas se cambiaron y cerraron el combate con 660 mil ventas en PPV. Esta revancha sería un win-win de manual para ambas promotoras, que de seguro verían incrementadas las ventas tras las sorpresa por parte del de Rusia.