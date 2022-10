Guía VAVEL Arizona Coyotes 2022/23: continúa el camino por el desierto para asentar unas bases sólidas

Fundación: 1996

Stanley Cup: 0

Títulos de Conferencia: 0

Títulos de División: 1 (2012)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: André Tourigny

Arena: Mullet Arena, 5.000 espectadores

Que todos los aficionados de los Arizona Coyotes sabían que la pasada campaña sería dura, todos coincidían en que sí. Que nadie pudo esperar que se superarían todos los récords negativos terminando en la última posición de la División Central y de la División Oeste, terminando en el puesto 32 en goles por partido (2,51), cayendo al puesto 30 en goles en contra por partido (3,77), ser el 30 en el power play, obtener el puesto 28 en el penalty kill, últimos en goles en contra (221) y el equipo con peor posesión en igualdad de condiciones con un 44.23%, nadie.

Pues no pinta mejor esta temporada ya que tras el desmantelamiento de la pasada temporada, esta continuará por el mismo camino con el objetivo de asentar unas bases sólidas con contratos acordes en relación calidad-edad y con varias selecciones de draft altas e importantes, como la tercera selección de este año tras los malos resultados del pasado curso o las llegadas en traspasos de jugadores importantes, que llevarán en un futuro no muy lejano a construir un equipo competitivo. Todo ello unido a los brotes verdes de la pasada temporada, Andrew Ladd, Loui Eriksson o Shayne Gostisbehere que tomaron un papel importante en el equipo, la de los jóvenes Clayton Keller, Nick Schmaltz, Lawson Crouse y Barrett Hayton, que han dado un paso adelante, la renovación de Lawson Crouse, la no salida del gran defensa Jakob Chychrun, por el momento, y las llegadas destacadas esta offseason de Zack Kassian y Patrik Nemeth hacen ver que hay futuro en el Valle del Sol, aunque no parece que sea esta temporada.

Además esta campaña será especial por la mudanza provisional al estadio Mullet Arena de la ciudad de Tempe con capacidad para tan solo 5.000 espectadores que compartirán con el equipo universitario de los Arizona State Sun Devils. Todo ello tras tener que abandonar su anterior estadio el Gila River Arena por desencuentros con la propiedad y presuntos impagos que llevaron finalmente a la rescisión del contrato. De momento se está a la espera de poder arrancar un nuevo proyecto con nuevas instalaciones y un nuevo estadio en la misma ciudad con la que se está en negociaciones para también frenar los rumores de traslado de la franquicia.

Altas/Bajas

Altas: Nick Bjugstad (C), Zack Kassian (RW), Troy Stecher (D), Patrik Nemeth (D) y Josh Brown (D)

Bajas: Phil Kessel (RW), Loui Eriksson (LW), Antoine Roussel (RW), Jay Beagle (C), Alex Galchenyuk (C), Dmitrij Jaskin (RW), Kyle Capobianco (D), Anton Stralman (D) y Harri Sateri (G).

Plantilla 2022/23

Portería

Los Coyotes iniciarán la temporada con Karel Vejmelka e Ivan Prosvetov . Vejmleka se postula como el portero titular, papel que ya ejerció la pasada campaña y que ofreció al club lo que se espera de un portero en épocas de reconstrucción manteniendo a los Yotes competitivos mucho más de lo que deberían haber sido aunque tampoco fue lo suficientemente bueno como para sacar al equipo de la posiciones bajas. Por su parte Prosvetov jugó pocos partidos el pasado curso pero con un papel más que aceptable de suplente. No sería de extrañar que el equipo busque adquirir un portero de mayores garantías de cara al futuro que relevaría a la AHL a Prosvetov a lo largo de la temporada, siendo quizás un buen portero que llegue de algún equipo que quiera descargar su tope salarial.

Karel Vejmelka

Ivan Prosvetov

Defensa

Talón de Aquiles del equipo y probablemente de las más flojas de la liga. Es cierto que en las dos primeras parejas estarán jugadores de calidad como Shayne Gostisbehere, que ha recuperado su mejor versión del pasado en los Flyers, o Jakob Chychrun, uno de los defensas con gran calidad que la pasada temporada lo pasó muy mal y que con toda probabilidad saldrá del club a lo largo de la temporada tras solicitar su salida, y que se intuye insuficiente para alcanzar una calidad defensiva de garantías, ya que les acompañarán jugadores como Troy Stecher o el prospecto Dysin Mayo que a pesar de no ser jugadores de las dos primeras parejas defensivas lo van a ser. Todo ello unido a la llegada de un jugador como Patrik Nemeth para completar la defensa en la última pareja, con un poco de más garantías, junto a Josh Brown, un defensa físico y correcto, con toda probabilidad volverá a ser de las peores defensas de la liga.

Shayne Gostisbehere – Dysin Mayo

Jakob Chychrun - Troy Stecher

Patrik Nemeth – Josh Brown

Delantera

En las dos primeras líneas encontramos a los máximos goleadores del equipo y que son los que más puntos aportan, siendo liderados por Clayton Keller, que suele estar entre los máximos goleadores, junto a Lawson Crouse, que ha mejorado en cada temporada en el desierto, o un fantástico Nick Schmaltz que ha dado su mejor versión del jugador que fue en Chicago. Por su parte se espera que crezcan jugadores como Travis Boyd, que viene de su mejor temporada, y Barret Hayton que parece que va dando pasos adelante.

Pero en las dos últimas líneas se empieza a aflojar, ya que a pesar de que la tercera línea aportará fuerza y físico al equipo con jugadores de la talla de Nick Bjugstad, en la última línea es verdad que Andrew Ladd ha tomado un papel importante en el club pero está lejos de su mejor versión. Ello junto al resto de delanteros, solo destaca Zack Kassian que mejora algo el ataque, son jugadores de profundidad como Nathan Smith o Christian Fischer que no parecen que puedan aportar mucho más. Por ello la potencia ofensiva decae y todo hace indicar que volverá a ser una larga y dura temporada en el desierto.

Nick Schmaltz - Barrett Hayton - Clayton Keller

Lawson Crouse-Travis Boyd-Jack McBain

Nick Ritchie - Nick Bjugstad - Zack Kassian

Andrew Ladd - Nathan Smith - Christian Fischer

