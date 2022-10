Guía VAVEL Philadelphia Flyers 2022/23: nuevo capitán para un nuevo rumbo

Philadelphia Flyers

Fundación: 1967

Stanley Cup: 2 (1974, 1975)

Títulos de conferencia: 8 (1975, 1976, 1977, 1980, 1985, 1987, 1997, 2010)

Títulos de división: 16 (1968, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1983, 1985, 1986, 1987, 1995, 196, 2000, 2002, 2004, 2011)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: John Tortorella

Arena: Wells Fargo Center, 21.500 espectadores

Foto: wikipedia

Soplan aires de cambio en Filadelfia, por no hablar de tornado, John Tortorella llega al banquillo de los Flyers y eso significa que no solo llega un estratega o gestor de plantilla. Viene todo un sargento de hierro, que no solo viene avalado por la gerencia técnica, si no que es la misma la que le exige que consiga un cambio de cultura en el vestuario de los Flyers.

La temporada pasada ni Alain Vigneault ni Mike Yeo consiguieron sacarle jugo a una plantilla que salvo en momentos muy muy puntuales consiguió desplegar buen juego acabando en la cola de cualquier estadística positiva de la liga.

Eso convenció a Chuck Fletcher, gerente general, de que volver a presentarse a la siguiente temporada con los mismos hombres y los mismos esquemas solo podía llevar a los mismos nefastos resultados y contrató a John Tortorella.

No es la primera vez que Torts acude al rescate de un equipo en crisis, ya en 2015 se fue a los Columbus Blue Jackets donde consiguió enmendar la dinámica perdedora de la franquicia y llevarla a playoff por cuatro años consecutivos y llevarse incluso un trofeo personal, como el Jack Adams a entrenador del año. Peor suerte tuvo en Vancouver, donde también acudió a reactivar mas que reflotar un equipo que venía de ganar dos Presidents Trophy pero que no daba el do de pecho en los playoff y no lo consiguió.

Pero una cosa está clara, mejor o peor, aunque esto último es ya muy difícil, los Flyers presentarán un aspecto diferente.

La temporada empieza lastrada por dos bajas indefinidas y muy dañinas, el centro de la primera línea Sean Couturier y el defensa Ryan Ellis no inician la temporada y el riesgo de que no jueguen este curso es muy alto, casi una certeza en el caso de Ellis, un lastre que minará la cuenta de puntos al final de temporada.

Altas/Bajas

Altas: Nicolas Deslauriers (F), Tony DeAngelo (D), Justin Braun (D)

Bajas: Martin Jones (G), Oscar Lindblom (F), Keith Yandle (F)

Plantilla 2022/23

Portería

El talento de Carter Hart es innegable porque ya se ha visto sobre el hielo, pero también se ha visto que las dos últimas temporadas del joven guardameta de Philly son malas. Este año tiene todavía la oportunidad de mostrar su verdadero potencial y de dar un paso adelante para convertirse en el portero de élite que se esperaba de él, Tortorella no ahorrará en presión para conseguirlo.

Para la posición de suplente se contaba en principio con Iván Fedotov, pero el cancerbero ruso fue arrestado el pasado mes de julio por las autoridades rusas acusado de deserción por evadir el servicio militar al intentar llegar a Estados Unidos. Así que Felix Sandstrom será el reserva, eso si cuando se recupere de la lesión que sufrió en un partido de pretemporada y que le apartará con seguridad del inicio de la competición, abriendo la puerta a su rival por la suplencia Troy Grosenick que estará a la caza de la oportunidad.

Carter Hart

Felix Sandstrom

Carter Hart | Foto: sportsnet.ca

Defensa

Mucho tendrá que trabajar el nuevo técnico con los zagueros del equipo, 3,59 goles en contra por partido, es una sangría que no se puede aceptar en un equipo que quiere estar en la parte noble de la clasificación. Los refuerzos que llegaron el año pasado como Ryan Ellis y Rasmus Ristolainen, el primero se pasó la temporada lesionado y el finlandés con un bajón de juego que restó más que aportó a su nuevo equipo. Ivan Provorov y Travis Sanheim no pudieron revertir la caótica situación del juego defensivo.

Tocará a estos jugadores mejorar sus prestaciones y su compromiso con el equipo para sacar la nave adelante, porque el refuerzo en forma de Tony DeAngelo, más que una solución defensiva, es un aporte anotador y para mejorar el power play. Justin Braun a sus 35 años llega para dar un toque de veteranía y si puede dar algo más de asiento al juego defensivo, un jugador trabajador, que conoce el juego y que desde el tercer par con un patinador joven puede transmitirle oficio.

Ivan Provorov - Tony DeAngelo

Travis Sanheim - Rasmus Ristolainen

Cam York - Justin Braun

Ivan Provorov | Foto: NHL.com

Delanteros

Los Flyers se quedaron sin su capitán en el último trade deadline, y Claude Giroux seguía siendo un jugador importante, para al menos sostener el crecimiento de los que tendrían que llegar después para ser los nuevos líderes del equipo.

Cam Atkinson, Kevin Hayes y James van Riemsdyk son buenos delanteros, pero ya en la treintena cada temporada parece que será mejor que la siguiente. Entre los más jóvenes, Travis Konecny, Joel Farabee o Morgan Frost, hay chispazos de juego estelar, pero están lejos de conformar la columna vertebral de un equipo que opta a la Stanley Cup. Farabee se perderá el inicio de temporada, pero se espera que se incorpore al equipo en la primera parte de la misma si la recuperación va como hasta ahora.

Las penas de los Flyers serían menos del caso de disponer de Sean Couturier, lesionado no comenzará la competición y no hay fecha prevista de vuelta al hielo a estas alturas de temporada. Un centro de ida y vuelta, como demuestra su trofeo Selke de 2020, eficaz en la defensa y productivo en ataque, sin duda un golpe duro para las esperanzas de sacar rédito en la parte competitiva de la temporada.

Nicolas Deslauriers es un legionario del hielo, y como tal llega al equipo, poner garra en el hielo y colaborar con la cruzada defensiva de Tortorella son sus misiones en la checking line de los Flyers.

James van Riemsdyk - Kevin Hayes - Cam Atkinson

Owen Tippett - Scott Laughton - Travis Konecny

Noah Cates - Morgan Frost - Wade Allison

Nicolas Deslauriers - Tanner Laczinsky - Zack MacEwen

Kevin Hayes | Foto: NHL.com

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights

Uniformes