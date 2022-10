Carl Hagelin, baja indefinida en los Capitals

A poco menos de un día para el debut de los Capitals en la nueva temporada se ha confirmado la baja indefinida de Carl Hagelin, quien el pasado lunes se sometió a una artroscopia en la que se le ha diagnosticado una lesión crónica en la cadera. Su tiempo de recuperación es indefinido por lo que no existe una fecha de regreso concreta.

No había participado en el campamento de entrenamiento ni se le había visto durante la pretemporada y Brian MacLellan, General Manager de la franquicia, ya había puesto en preaviso a toda la afición a mediados de septiembre. “Es un problema que ha persistido, ha jugado con ello y ha empeorado con el tiempo y ahora está en un punto muy malo”, fue la explicación por aquel entonces.

Dos lesiones al mismo tiempo

No hay que olvidar que el jugador sueco ya venía lidiando desde el pasado marzo con una lesión en el ojo que sufrió por un golpe que recibió con un stick durante un entrenamiento. Después de que se acabó la temporada anunció que se había roto el coroides y que pese a las dos operaciones a las que se había sometido, no volvería a recuperar la visión completa.

“Espero que se recupere bien. Es un gran chico y una parte muy importante de nuestro equipo. Fue clave en esa línea con Nic Dowd y Garnet Hathaway. Nos dio velocidad y tenacidad. Fue uno de nuestros mejores hombres en inferioridad. Le vamos a echar de menos en el hielo, pero solo espero que todo progrese de manera adecuada y continúe mejorando”, señaló el técnico, Peter Laviolette.

Hagelin está en el último de los cuatro años por los que firmó en Washington y el próximo verano podría convertirse en agente libre. Sus números están cada vez más en descenso después de que la pasada temporada no anotara más que tres goles y repartiera once asistencias en 53 partidos, lejos de los 46 puntos que llegó a sumar con los New York Rangers en el curso 2014/15, el único en el que jugó los 82 partidos.

Los Capitals debutan contra los Maple Leafs en Toronto durante la madrugada del jueves al viernes (01:30, hora española) y lo harán con más bajas que la de Hagelin. Nicklas Backstrom, también con problemas de cadera, y Tom Wilson, que podría regresar antes de 2023, serán las dos grandes ausencias para Peter Laviolette.