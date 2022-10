Andy Greene, contratado por un día para retirarse como 'Devil'

Andy Greene dejará la NHL como llegó a ella, siendo miembro de los New Jersey Devils. El defensa estadounidense ha firmado un contrato de un día con la franquicia en la que jugó 14 temporadas para retirarse siendo un 'Devil'. Greene deja la NHL a punto de cumplir los 40 años y tras 16 temporadas en la élite, finalizando su carrera en los New York Islanders.

De no drafteado a capitán

El camino de Andy Greene no fue el más sencillo hasta llegar a la élite. No fue drafteado y empezó su carrera en 2006 en el equipo afiliado de New Jersey en la AHL, los Lowell Devils.

Unas buenas actuaciones en la postemporada fueron el detonante para hacerse un hueco en la liga, de la que ya no ha salido en más de tres lustros. Su trayectoria vio una recompensa merecida cuando al inicio de la temporada 2015/16, el estadounidense fue nombrado capitán de la franquicia, puesto que ocupó durante cuatro años hasta que a mediados de 2020 fuese traspasado a los New York Islanders.

Homenaje a su carrera en el estreno en casa

Pese a que su afición no le pudo ver levantar aquella Stanley Cup que perdieron por 4-2 frente a Los Ángeles Kings en 2012, Greene será homenajeado como se merece en el estreno en casa de los Devils.

Aunque dirá adiós en la pista de hielo, en la carta de despedida que ha publicado el equipo en redes sociales, Greene ha agradecido a la franquicia la oportunidad que le dio cuando salió de la universidad de Miami sin ser drafteado, además de a los aficionados, a sus antiguos compañeros y a su familia.

El defensa deja la NHL con 1.057 partidos disputados en los que ha anotado 264 puntos (52 goles y 212 asistencias) además de 90 partidos disputados en la postemporada, donde su mejor resultado fue la mencionada final de 2012.