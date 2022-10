Rutherford da su opinión sobre lo que sucede con los Canucks

El presidente de operaciones de los Vancouver Canucks Jim Rutherford dio su opinión sobre lo mal que está pasando el equipo que aún no levanta de su mala racha.

Tiene claro y acepta la frustración que tiene los aficionados sobre el equipo luego de la derrota que tuvieron contra los Sabres el domingo, que incluso abuchearon al equipo.

Rutherford dejo entre ver que el actual entrenador de Vancouver no tiene mucho apoyo de parte de los de alto mando, y que las lesiones no se pueden poner como una excusa del mal inicio de la temporada, ya que él dice que, si tienes lesionados, pues también hay jugadores que se supone que están listos para jugar y no están lesionados.

“Cuando tienes lesiones, debes tener al siguiente hombre arriba y debes estar listo para comenzar. Y creo que, si nuestro equipo tiene una estructura realmente fuerte, puedes superar esas cosas”, dijo Rutherford.

“Cuando empiezas a hablar de lesiones, simplemente lo haces más fácil. Estás admitiendo que eres un equipo perdedor. No me gusta, no me gusta usar eso como excusa. Todos tenemos que ser mejores. Tenemos que usar a los jugadores que tenemos y tenemos que jugar dentro de una estructura más sólida para que el juego sea más fácil para todos nuestros jugadores”.

Mencionó sobre que esta racha negativa empezó desde la pretemporada y que no creyó que se iba a trasladar ya en el inicio de temporada, es decir que pensó que en la temporada se iba a ver una mejor versión de lo que había sucedido en los campos de entrenamiento.

Rutherford concluyo hablando sobre el tema de la 'palabra R' de 'reconstruir', se mencionó como un resultado potencial si las cosas no cambian. Pero al igual que sus predecesores, Rutherford parecía cauteloso a la hora de comprometerse con uno, incluso si las cosas empeoran.

“Bueno, creo que la gente tiene que darse cuenta de lo largas que son las reconstrucciones, y miras a algunos de los equipos que pasaron por eso, y los vemos ahora lo buenos que son. Pero hubo muchos años difíciles. Quiero decir, es muy posible que estemos en una reconstrucción en la dirección en la que vamos”, dijo Rutherford.

“Pero idealmente, nos gustaría hacer la transición de este equipo sobre la marcha. Tenemos algunos jugadores centrales, algunos jugadores jóvenes que son realmente buenos. Estos muchachos solo tienen que tratar de resolver esto en este momento, pero continuaremos tratando de agregar jugadores más jóvenes a este equipo y unirlos aquí dentro del próximo año”.

Así que para que el equipo salga de tener tantas derrotas, tendrá que cambiar muchas cosas, más que todo la parte mental para trasladar a los más jóvenes y que puedan conseguir la victoria que les inspire confianza para hacer las cosas bien.