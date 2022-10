La “intriga” de Barry Trotz

A menos de un mes de que inició la actual temporada de la NHL y algunos asientos de entrenadores se calientan y otros enfrían, algunos permanecen y otros cambian de lugar.

Luego de que un equipo hace cambio de dirigente, hay una gran probabilidad de que alguno haya sido campeón de la Copa Stanley y esté disponible.

Y eso pasó con Barry Trotz, quien esta semana comentó que está listo para regresar a dirigir en la NHL lo que llevaría a más de un equipo hacer movimientos para adquirirlo.

Trotz ha sido entrenador de equipos como Nashville, Washington y en New York dirigió a los Islanders.

"Creo que probablemente para arreglar todo, voy a estar a principios de diciembre antes de sentirme cómodo (de que) tengo las cosas familiares bajo control y después de eso probablemente tendré que tomarme un pequeño descanso. una semana o dos, para quizás ir a algún lugar cálido en el invierno y después de eso..." comentó Trotz en el Podcast de Cam and Strick esta semana.

¿Realmente regresará Trotz?

En el 2018 Trotz ganó la Copa Stanley con los Washington Capitals y llegó a la final de conferencia con los New York Islander en la campaña 2020-2021, en ese momento llegó a ser cotizado por varios equipos para lo que sería la campaña de verano.

Luego de que los Islanders lo despidieran y regresar a La Liga, el dirigente se tomó un tiempo personal para ocuparse de temas familiares.

Durante la entrevista, Trotz comentó que desea regresar a la NHL y ha estado pendiente de ver juegos esta temporada.

“Original Six, para mí, nunca he entrenado a un equipo Original Six. Eso me intrigaría... esos equipos siempre te intrigan. Pero los equipos canadienses, estás bajo el microscopio” comentó Trotz.

Agregó que para jugar en Canadá se necesita un entrenador y un jugador especiales debido a la presión que se ejerce.

Durante el verano los Winnipeg lo contactaron para que dirigiera a los Jets, sin embargo; luego de no comprometerse se decidieron por Rick Bowness.

Otra opción para Trotz, es un puesto en una oficina principal para salir de los puestos habituales.