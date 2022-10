Hagler vs Hearns: "The War"

La década de los 80 es una de las etapas más doradas del boxeo. Desde Tyson a Durán, Leonard a Spinks, el boxeo pasó su más prolífico periodo. Y en este contexto, había una franja de pesos que se convertiría en una "división conjunta" para los fans.

Enfrentamientos entre el Big 4

Estamos hablando del rango entre las 147 libras y las 160. Para entender el contexto de estas cifras tan específicas, todo comenzó con la inhabilidad de Roberto Durán de mantenerse en la división de peso ligero. Y como estrella del deporte, el púgil panameño tuvo que subir a peso wélter. Y en esta división le estaría esperando la gran esperanza americana, "Sugar" Ray Leonard. Tras un primer combate disputado, "Manos de piedra" salió victorioso y nuevos retadores aparecieron.

Durán vs Leonard 1

Tras el encuentro, Thomas "The Hitman" Hearns retaría a ambos peleadores públicamente, a lo que se sumaría Marvin Hagler. La revancha entre "Manos de Piedra" y "Sugar" acabaría con victoria para el de Carolina del Norte, dejando uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte, "No más". Tras el escándalo, el público quería ver quién era el mejor libra por libra del planeta, por lo que empezaron a sucederse los combates más deseados.

Resultados de los combates previos a la guerra

En 1981, tras la revancha, Thomas y Leonard se enfrentarían en la que fue galardonada como pelea del año. "Sugar" salió victorioso tras haber tocado la lona y remontar llegando a forzar la intervención del árbitro. En el 83, Hagler y Durán se darían cita en el cuadrilátero tras meses de negociación. La pelea no defraudó a nadie, alzándose campeón "Marvelous" tras una decisión muy ajustada. Hay que tener en cuenta, que Roberto estaba peleando 4 divisiones por encima de la suya. 1984, el resultado más violento, Hearns hizo honor a su apodo y noqueo a el panameño en dos rounds.

Hearns noquea a Durán

La pelea del siglo

Una vez arreglado el papeleo, la noticia saltó. Hagler y Hearns habían acordado pelear por el título mundial. La preparación y anticipación del combate fue extraordinaria. Ambos se comportaron como caballeros en las ruedas de prensa, algo que por aquel entonces no se estilaba tanto. Entendían lo que el público esperaba de la pelea, y una vez sonada la campana, comenzó el mejor asalto de boxeo de la historia. El ex-campeón mundial de los pesos pesados Larry Holmes lo describió como "inigualable", el dueño de la promotora Top Rank asegura a día de hoy "He organizado 655 peleas y la mejor fue la de Hagler-Hearns". Un intercambio constante sin respiro por parte de ninguno. Tres minutos de pura violencia en el escenario más grande de todos. Parecía sacado de una película de Rocky. El resultado fue la victoria de "Marvelous" en el tercer asalto, ya que Tommy no podía aguantar más. Sin duda la mejor pelea que he visto jamás.