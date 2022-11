Sandor Martín, una alternativa real para Ryan García

La hora de brillar de nuevo para Sandor Martín (40-2-0) puede estar muy cerca. En el día de ayer salía a la luz una información en la que se relataba que, en las conversaciones entre la promotora 'Golden Boy' y el púgil estadounidense Ryan García (23-0-0), el nombre del púgil de Barcelona se habría puesto sobre la mesa. Esto, condicionado por las duras negociaciones que la agencia de Óscar de la Hoya está manteniendo con Gervonta Davis (27-0-0), que está cerca de ser el próximo rival de García tras años de diferencias.

En las oficinas de la promotora del ex boxeador mexicoamericano ya saben de la dificultad de llevar esta negociación con el pupilo de Floyd Mayweather a buen puerto, y saben que tener una pelea como Plan B es una tarea prácticamente obligatoria cuando te enfrentas a poder fallar en el proceso contractual. Desde la empresa angelina ven a Sandor Martín como una contienda rentable y de buena bolsa, sobre todo tras su victoria ante el ex campeón Mickey García (40-2-0) y su última consecución de un título mundial ante José Félix (29-6-1) por el título WBA del peso superligero.

'King Ry' necesita ya un boxeador de alto calibre en su récord

Los expertos del noble arte ya demandan una gran pelea de renombre para García, y es que todavía no ha enfrentado a alguien del estrellato del mundo del boxeo. Pacquiao, en repetidas ocasiones Gervonta y hasta Devin Haney se han barajado en severas ocasiones como posibles rivales de 'The Tank'. Pero la realidad es que no se ha llegado a buen puerto en ninguno de los casos y todavía no hemos visto a un Ryan García con un serio test por delante. Tras numerosas negociaciones fallidas, su último combate fue ante Javier Fortuna (37-4-1) en junio de este mismo año.

RESPECT 🙌



Ryan García y Javier Fortuna, cara a cara por última vez antes de subirse al ring



El #GarciaFortuna se vive en DAZN en la noche de este sábado al domingo, a partir de las 2am #BoxeoDAZN 🥊

El mundo del boxeo ya ha presenciado cómo el de California ha fulminado a sus rivales hasta hoy. Su récord de 23 peleas, con 19 anestesiados, ya nos deja claro que el estadounidense de orígenes mexicanos sería un hueso duro de roer para un Sandor Martín que viene de ganarle a otro mexicano como el mencionado Mickey García, pero que no ha enfrentado hasta hoy a una personalidad en el boxeo como el protegido de de la Hoya.

Un tren que Sandor no debe dejar ir

Difícilmente llaman a tu puerta con una pelea de este calibre. Y eso, en la esquina de Sandor, como en la de todo púgil que se encuentre expectante acerca del salto definitivo al estrellato americano, lo saben más que de sobra. La primera gran prueba en suelo americano fue superada y con creces por Sandor Martín y el púgil catalán tiene hambre de triunfo y de conseguir poner al boxeo español donde se merece, por lo que la supuesta llamada de de la Hoya al equipo del español no debería ser rechazada por el equipo de Martín.

A priori, la pelea que se le presentaría sería una dura pelea que coloca a Martín como 'underdog' dadas las cualidades del rival, el escenario en el que se disputaría la posible pelea y el récord que ostenta García. Pero el estilo de Sandor puede ser un estilo que, al contraste, anule de cierta forma el boxeo de Ryan García y salte la sorpresa, como ya ocurrió contra Luke Campbell.

Y cae Ryan García por primera vez en su carrera. Se comió ese zurdazo de Campbell..



Se esta imponiendo la experiencia del inglés.

El 'underdog' que ya dio el campanazo

Volviendo a la experiencia de Sandor Martín de debutar en suelo americano, recordamos la victoria del púgil barcelonés ante un Mickey García que partía como gran favorito, y a quien anuló en Fresno, Texas, para asegurarse una nueva victoria y la que sería hasta el día de hoy la más importante de Martín en su carrera. En severas ocasiones, el equipo del boxeador de Cataluña ha expresado su deseo de volver a suelo americano y ésta hipotética pelea sería el escenario ideal para instalarse en el estrellato boxístico mundial de una vez por todas.

En el mundo del boxeo se tiende a subestimar a los españoles. Ya ha pasado con Kiko Martínez en severas ocasiones, con Javier Castillejo y con todos los héroes boxísticos nacionales que han salido de nuestro país a demostrar su valía. La esquina de Ryan García no debe, si se celebra este combate, cometer el error de subestimar a un Sandor con ganas de triunfar y de conseguir otro 'pelotazo' para su récord personal.

Ahora, y con ese cuarto puesto en el ranking WBC al que ascendió a principios del mes de octubre, Martín se coloca como la alternativa más fiable para Ryan en caso de que falle la contienda ante Davis que, pese a estar a punto de cerrarse, puede caer en cualquier momento y puede dejar a Sandor con una oportunidad que muy pocas veces pasa para el boxeo español. Las papeletas de 'Arrasandor' son numerosas y el hecho de que se le tenga en cuenta en las esferas más altas del boxeo inunda de orgullo a aquellos aficionados españoles al boxeo.