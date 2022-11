El campeón más viejo de la historia: Bernard Hopkins

"The Executioner" es una leyenda del boxeo por méritos propios. Respetado por todos sus rivales y venerado por los campeones actuales, Hopkins se ganó el derecho de ser introducido al salón de la fama.

Años 90

Bernard comenzaría su carrera profesional con una derrota en 1988 ante Clinton Mitchell, tras este inicio fallido, se recompondría y espero 2 años para su siguiente expedición. El 22 de febrero de 1990 lograría su primera victoria, la cual, comenzaría una racha de 22 combates victoriosos consecutivos. Pero, en su división estaba el libra por libra del Ring Magazine, el luchador de la década, Roy Jones Jr. Inevitablemente, en 1993 se enfrentarían en un duelo en el que Jones salió vencedor por decisión unánime. Una vez más, el mundo del boxeo le dio la espalda a Hopkins, pero esto despertó algo dentro del "Alien".

Jones vs Hopkins 1

10 años invicto

La derrota hizo que Bernard se replantease su estilo, pasó a ser más móvil, menos cuidadoso y se convirtió en un "showman". 20 defensas del título mundial de peso medio, récord histórico. Enfrentándose a boxeadores de la calidad de Félix "Tito" Trinidad y Oscar de la Hoya. Se convirtió en el primer peleador del peso medio en conseguir los 4 títulos mundiales, a la edad de 40 años. Su reinado terminó cuando un Jermaine Taylor en su mejor estado físico fue capaz de arrebatarle los cinturones y en la revancha demostrar quién era mejor.

Historia

De nuevo, el público y los expertos pensaban que sus mejores años estaban atrás, que no sería capaz de volver a competir. Pero, subió de categoría a los semi pesados, la división más competida en la segunda mitad de los 2000. Y en su primer combate, derrotó a Antonio Tarver, quién venía de noquear a Taylor, tras capturar el cinturón, lo defendió ante Ronald "Winky" Wright, quien venía de 6 años sin perder. Tras sufrir una derrota opor decisión dividida, que muchis consideran un robo a día de hoy, contra el invicto Joe Calzaghe, Bernard optó por luchar contra Kelly Pavlik, el hombre del saco de la división. Pavlik de 26 años, había noqueado a Jermaine Taylor y estaba dentro de todos los rankings top 10 "pound for pound". Pues bien, no solo ganó "The Executioner" sino que mostró su mejor versión hasta la fecha. Dejando a Kelly como un mero amateur. La búsqueda de grandeza continuaría con la revancha ante Roy Jones, está vez, Hopkins no perdonó y se llevo el combates 117-110 en los tres marcadores.

Hopkins conecta un recto de izquierda

Controversia y Conclusión

En 2010, Jean Pascal causaría la mayor sorpresa de ese año, dominando al campeón Chad Dawson y logrando su combate contra Hopkins. Pero una serie de errores en los contratos televisivos, le exigirían defender en una revancha contra Chad. Se llegó a un acuerdo y Pascal y el veterano boxeador de filadelfia pactaron pelear a finales de diciembre. El combate resultaría en un empate dudoso, ya que Jean hizo que Bernard tocase la lona en el primer asalto, pero el resto del combate fue claramente para el púgil de 45 años. Así que, Dawson aceptó esperar a la revancha y enfrentarse al ganador. Esta vez no hubo dudas, el viejo Hopkins fue victorioso esa noche, convirtiéndose en el campeón más viejo de la historia. Dawson fue demasiado rápido para el campeón y se llevo la pelea. Después de esta derrota, una vez más parecía que el obituario de el púgil norteamericano estaba escrito. Pero Bernard resurgió de nuevo, con 49 años, fue capaz de derrotar a 3 campeones invictos de manera consecutiva, Cloud, Murad y Shumenov quedaron atónitos al ver como alguien que podría ser su padre les dominaba en el cuadrilátero. Campeón en 4 divisiones distintas, boxeando hasta los 52 años de edad, una leyenda viva y ahora promotor, así será recordado Bernard Hopkins.