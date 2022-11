Josh Norris KO

Malas noticias para los Ottawa Senators, ya que su estrella, el delantero centro Josh Norris estará fuera del hielo un largo periodo de tiempo debido a la lesión sufrida la en el hombro izquierdo. La misma se produjo en el partido que disputaron ante los Arizona Coyotes tras caer durante un saque neutral teniendo que retirarse del partido y marchándose por su cuenta al vestuario. Norris ya estuvo un mes en el dique seco la pasada temporada por una lesión en el mismo hombro, aunque se trató de otra lesión y le hizo perderse 15 partidos.

El entrenador de los Sens DJ Smith dijo que no hay un calendariode recuperación para el delantero estadounidense y no sabía aún si requeriría pasar por el quirófano: "¿Va a requerir cirugía o no? Estamos en medio de eso ahora mismo. Sabremos un poco más en los próximos días, pero es a largo plazo. Cuando escuchas a largo plazo, estás pensando en tres, cuatro, cinco meses… si en algún momento lo recuperamos, genial". También destacó la importancia de Norris para los Senators: "Es uno de nuestros mejores jugadores, es nuestro delantero centro con más responsabilidad en este punto de su carrera. Puede anotar y puede hacer muchas cosas, pero si sacas a este jugador de las alineaciones de muchos equipos, cambia la dinámica".

Norris firmó un contrato de 63,6 millones de dólares por ocho temporadas, con un valor anual promedio de 7,95 millones, con el equipo de Ottawa el pasado 15 de julio. Lo hizo tras establecer récords personales en la NHL tanto en goles (35), como en asistencias (20) y puntos (55) en 66 partidos de la temporada pasada. También lideró a los Sens en porcentaje de face-offs (51,1% mínimo de 150 face-offs).