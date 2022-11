Mitchell Miller, un fichaje polémico para Boston Bruins

A las puertas de este fin de semana, a unas alturas de la temporada en la que los traspasos y firmas no suelen ser las noticias de más impacto de la liga, una de ellas ha saltado a la primera plana de los medios dedicados y otros no tanto al hockey sobre hielo. Mitchell Miller ha firmado un contrato de entrada en la liga (ELC por sus siglas en inglés) con los de Nueva Inglaterra tras el cual ha sido destinado a los Providence Bruins, el filial en la AHL de la franquicia.

Podría ser un contrato más de los que muchos jóvenes firman a lo largo de la temporada, pero en este caso, los Bruins han firmado a un jugador, que en su adolescencia, en concreto a los 14 años fue condenado por acosar a un compañero de instituto. obligándole a chupar una piruleta que previamente había pasado por el urinario, con los agravantes de que la víctima no solo tenía disminuidas sus capacidades intelectuales, si no que además llevaba un tinte racista al ser una persona negra.

Esta lacra no impidió que en el Draft de 2020, los Arizona Coyotes utilizaran su elección de cuarta ronda para elegir integrarlo en su sistema, pero la rápida y gran reacción de rechazo a la misma, provocaron que los Yotes desistieran de dicha elección e incluso provocó la salida de Miller del equipo de hockey de la universidad de North Dakota donde ejercía sus estudios.

Todo esto pareció dejar el tema zanjado hasta que Don Sweeney, gerente general de los Boston Bruins ha traído a la superficie de nuevo al mismo con este contrato recién firmado.

Reacciones en cadena

El paso del tiempo no ha terminado de enterrar la polémica que envuelve a Miller, y las reacciones y declaraciones no se han hecho esperar. Obviamente los medios inmediatamente fueron a buscar las opiniones de los jugadores que actualmente forman el vestuario de los Bruins, donde la decisión ha creado cierto malestar, no solo por la llegada de un jugador que ha vulnerado los principios del vestuario de los Bruins, si no por el traslado al capitán, Patrice Bergeron, de una consulta sobre su parecer como representante de la plantilla sobre la firma, tal como ha declarado Nick Foligno al respecto.

Gary Bettman | Foto: NHL.com

Quién no fue consultado, y no está muy feliz con ello, es Gary Bettman, comisionado de la NHL, que en rueda de prensa en Finlandia, en el desarrollo en Tampere de la segunda ronda de las Global Series 2022, no ocultó su malestar al manifestarse sobre este tema. De todos modos, la NHL como liga, no ha quedado desarmada por esa falta de comunicación, y Bettman aseguró que en este momento el jugador no puede ser ascendido del filial a la NHL, y no solo eso: “Tuve la ocasión de hablar con Cam Neely (presidente de los Bruins) una vez que el jugador firmó con el equipo. No va a incorporarse a la NHL, en este momento no es elegible para jugar en la NHL. Y no puedo decirte si en algún momento lo será.”

Un debate sobre la redención y el peso de los pecados que vuelve a abrirse tras la polémica firma también de Logan Mailloux con Montreal Canadiens, un debate en el que las opiniones nunca faltarán y en el que las víctimas de aquellos actos, deben ser siempre las primeras a escuchar.