Miller es separado de los Bruins de Boston

El defensa novato Mitchell Miller no continuará con el equipo por nuevos informes que han llegado a las oficinas de los Boston Bruins y que han hecho que Miller sea separado del equipo.

Anteriormente Miller había sido condenado a no jugar por haber tenido una mala conducta en el año 2006 contra en ese entonces un compañero de clase de raza negra, ya que se supo que Miller lo había intimidado y abusado, y eso es motivo de agresión.

Miller por ese hecho había estado de agente libre hasta hace poco, ya que antes los Coyotes también lo habían separado del equipo.

Se supone que, por ese antecedente, ya Miller esta en riesgo de no volver a jugar con ningún equipo de la NHL y al parecer también de la AHL.

Lamentablemente para Miller solamente duró pocos días como jugador de un equipo de la NHL como Boston.

Los Coyotes, que lo habían reclutado en el puesto 111 del draft en 2020, renunciaron a sus derechos más tarde ese año, convirtiéndolo en un agente libre sin restricciones.

El comisionado de la NHL, Gary Bettman, indicó que Miller no era elegible actualmente para jugar en la NHL y sugirió que quizás nunca lo sea. Eso puso en duda si podría o no jugar en la AHL con esa liga diciendo que necesitarían reunirse con Miller y revisar la situación con más detalle. Eso ya no será necesario ahora que su tiempo con Boston ha terminado.

El presidente del equipo, Cam Neely, dijo en un comunicado que los Bruins pensaban que la intimidación de Miller a Isaiah Meyer-Crothers fue un incidente aislado y cambió de rumbo según la nueva información.

"Se lo debemos a nuestros fanáticos, jugadores, personal, socios y comunidad para asegurarnos de que nuestras prácticas y protocolos estén de acuerdo con el espíritu que exigimos de nosotros mismos y como organización", dijo Neely. "Como tal, reevaluaremos nuestros procesos internos para investigar a las personas que deseen ganar el privilegio de jugar en la Liga Nacional de Hockey para los Boston Bruins".

La opción de Boston por fichar a Miller no fue bien recibida por los jugadores, desde el capitán Patrice Bergeron hacia abajo. Bergeron dijo que fue consultado sobre la posibilidad y que estaba "indeciso".

“La cultura que construimos aquí va en contra de ese tipo de comportamiento”, dijo Bergeron. "En este vestuario, todo se trata de inclusión, diversidad, respeto".

Miller por medio de una carta a los equipos del National Hockey League(NHL) reconoció que había hecho la agresión hacía su compañero y se disculpo por su comportamiento, por otra parte la familia del entonces agredido dijeron que Miller nunca se disculpó personalmente por sus actos.

Miller se quedó fuera de la temporada 2020-21 antes de anotar 39 goles con 44 asistencias para Tri-City de la USHL en 2021-22. Fue nombrado jugador y defensa del año de la USHL después de establecer récords de la liga de goles y puntos por parte de un defensa.

Aquí esta una parte de lo que decía la carta que envío Miller a los equipos.

"Cuando estaba en octavo grado, tomé una decisión extremadamente mala y actué de manera muy inmadura", dijo Miller en un comunicado. "Acosé a uno de mis compañeros de clase. Lamento profundamente el incidente y me disculpé con el individuo. Desde el incidente, he llegado a comprender mejor las consecuencias de gran alcance de mis acciones que no pude reconocer y comprender hace casi siete años. "