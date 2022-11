Baja sensible de Jake Muzzin para Toronto Maple Leafs

El veterano jugador de los Maple Leafs de Toronto va a ser una baja sensible, ya que se ha vuelto a lesionar, y esta vez no se sabe cuando va a volver a jugar en el hielo.

Ya que para saber le van a volver a hacer prácticas y exámenes hasta el mes de febrero del 2023 para ver como evoluciona su nueva lesión.

Jake Muzzin se lesiono esta vez de la columna cervical, para mala suerte de Muzzin esta es otra lesión fuerte que lo deja sin jugar, ya que ha pasado por otras duras lesionas que lo han dejado lidiando con muchas conmociones cerebrales.

Muzzin antes de esta grave lesión solo pudo jugar en solo logró 47 juegos la temporada pasada, y estuvo muy fuerte en lo que fue la serie de playoffs de siete juegos de Toronto contra Tampa Bay Lightning.

En este momento el defensa está inscrito en la lista de lesionados de larga duración.

Otra mala noticia también para Toronto es que se les lesiono Tj Brodie, pero al parecer no están grave, y puede volver a jugar en el hielo aproximadamente dentro de dos semanas según como avance su recuperación.

Antes de perderse la victoria del sábado sobre Vancouver, Brodie había jugado en todos los partidos desde que firmó con los Leafs en 2020-21. Pasando a la reserva de lesionados, se espera que Brodie se pierda un mínimo de dos semanas.

Datos sobre Jake Muzzin

Muzzin, de 33 años, ha sufrido varias lesiones en la cabeza, el cuello y la espalda en los últimos años, lo que lo llevó a su salida anticipada de múltiples series de playoffs y a un número relativamente bajo de apariciones en la temporada regular. En 47 juegos el año pasado registró solo 14 puntos, el total más bajo de su carrera, y no logró pasar ni siquiera cuatro partidos esta temporada antes de sufrir esta última lesión.

Ni siquiera se ha limitado a su tiempo en la NHL. Muzzin también sufrió una grave lesión en la espalda en hockey menor, lo que provocó que se perdiera toda la temporada 2005-06 después de ser seleccionado en el puesto 11 en general por los Soo Greyhounds en la OHL Priority Selection. Si bien regresaría de esa lesión y jugaría una temporada parcial para los Greyhounds en 2006-07, hizo que cayera considerablemente en los drafts de la NHL, y los Pittsburgh Penguins finalmente lo llevaron 141 en general.

"Es realmente difícil para mí responder porque no hemos lidiado con este tipo de lesión con demasiada frecuencia en mi experiencia, siendo una lesión de la columna cervical", dijo Dubas. "Ha tenido dos incidentes notables en el hielo, contra Columbus en 2020 al final del Juego 2 en esa serie [Stanley Cup Qualifier], y este aquí contra Arizona. No es algo con lo que realmente quieras perder el tiempo, así que a menos que esté Estoy 100 por ciento seguro de que este tiempo de recuperación permitirá que eso se asiente y no sea un problema, tenemos que hacer lo correcto para su salud a largo plazo.

"Es padre de dos niños pequeños, esposo. Tenemos que asegurarnos de que lo estamos haciendo bien por él. Tan importante como él es como jugador, su salud es primordial".

Así que todo quedará en como va evolucionando las dos bajas de Toronto Maple tanto Muzzin como Tj para ver cuando vuelven a estar en toda su capacidad para volver a jugar.