Trevor Moore, cinco años más con Los Angeles Kings

Trevor Moore y Los Angeles Kings han alcanzado un acuerdo para extender su relación contractual por cinco años con un montante total de 21 millones de dólares, lo que supondrá anualmente contra el límite salarial la cifra de 4,2 millones. Una buena subida respecto a los 1,875 millones de su contrato actual firmado en julio de 2021. Se ha evitado así que el californiano se convierta en agente libre restringido el próximo verano.

Un acuerdo deseado por ambas partes, por parte de la franquicia porque Moore ha encajado en la organización como una mano en un guante, no solo por su aporte en el hielo si no también por su presencia en el vestuario, y por parte del jugador, porque en el equipo de su casi lugar natal, Thousand Oaks dista a 40 minutos en coche del Staples Center ha encontrado la salida de su talento que no terminaba de explotar en la organización de Toronto Maple Leafs de la que provenía.

Encontrando su sitio en Los Angeles

En Toronto alternó los Leafs con los Marlies | Foto: NHL.com

Y es que dentro del sistema de la hoja de arce, la carrera de Moore no terminaba de explotar, con subidas desde el filial al primer equipo y retorno a la AHL, acabando como moneda de cambio en el traspaso de Jack Campbell a los Leafs. tras la vuelta a su estado natal, el delantero se ha convertido en un miembro indiscutible de la primera plantilla de los Kings y uno de esos jugadores que desde la segunda línea compactan el ataque angelino.

Rob Blake, gerente general, redondea así la consolidación de ese grupo de jugadores de 25 o poco más como Alex Iafallo, Adrian Kempe o Matt Roy que ya han abandonado la fase de promesas de sus primeros veinte para convertirse en realidades y que están destinados a ser la columna vertebral del equipo una vez que los más veteranos por ley de vida acaben dando un paso al lado.

Un buen trabajo de la gerencia, porque de ese grupo de jugadores, solo Kempe es primera ronda de draft, siendo Roy séptima ronda y Moore y Iafallo no elegidos en el draft.