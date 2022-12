Hammond se retira de la NHL

Esta semana, Andrew Hammond de 34 años anunció su retiro de la NHL, luego de dar a conocer que de la lesión que lo aqueja actualmente en el tobillo, no podrá recuperarse totalmente.

El guardameta se lesionó la temporada pasada cuando defendía el marco de los Montreal Canadiens.

"A medida que la vida me presenta más cosas inesperadas, me retiro del hockey. Desafortunadamente, durante mi tiempo en Montreal me lastimé el tobillo y no podré recuperarme por completo. Estoy emocionado por tener más tiempo parando discos en casa con Cal, Carson y Harlow", comentó Hammond durante la conferencia de prensa.

Su carrera en la NHL

Hammond escribió en su cuenta de Twiter: "El día de San Patricio de 2013, firmé un contrato de la NHL con los Senadores de Ottawa. Un sueño se hizo realidad. Era un agente libre no seleccionado en el draft y salí de la universidad. Pensé que las cosas no podían mejorar. Me equivoqué... mi carrera fue una serie de recuerdos increíbles e inesperados. Conocí a algunas de las mejores personas que conozco y digo que tuve el mejor 'trabajo' del mundo” finalizó el portero.

Durante la temporada 2014-15 jugando con la camiseta de los Ottawa Senator, Hammond tuvo un record de 20-1-2 con promedio de 1.79 goles en contra, y un salvamento de .941, además de tres blanqueadas durante 24 encuentros.

Debido a la buena racha de esa temporada, los Senators lograron llegar a los Playoff de la Copa Stanley.

Luego de esa hazaña, fue nombrado Primera Estrella del mes de la NHL en el 2015, quedó en setimo lugar para el trofeo Vezina, que se le otorga al mejor portero de la NHL y logró ser finalista para el trofeo Bill Materton que se otorga al jugador con mejores cualidades en la constancia, deportividad y dedicación al hockey.

La temporada anterior tuvo marcas de 4-5-1 de GAA de 3.89 y un porcentaje de salvamento de .879 durante 11 juegos con los Canadiens y los Devils.

Desde el 2018 hasta el 2021 jugó exclusivamente en la Liga Americana de Hockey.

Jugando los Senators, los Colorado Avalanche, los Canadiens y los New Jersey Devils, tuvo marcas de 31-20-7 con GAA de 2.56, un porcentaje de salvamento de .916, además de cuatro blanqueadas durante 67 juegos de la NHL, entre ellas 59 aperturas.

Esta temporada, Hammond jugó dos partidos en la Kontinental Hockey League.