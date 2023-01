La NHL toma nota del caso Damar Hamlin

Sucedió con Eriksen en la Eurocopa 2020 y volvió a repetirse con Damar Hamlin durante un partido correspondiente a la semana 17 de la NFL. No son los únicos casos, pero sí los más recientes. Este último, sobre todo por proximidad, ha hecho reaccionar a la NHL, que ha decidido actualizar su plan contra este tipo de situaciones.

En 1998 comenzaron a ser obligatorias las pruebas de electrocardiograma para los jugadores. Lo que se consigue con este procedimiento es localizar cualquier problema cardíaco y vigilar la salud del corazón.

Siete años más tarde se ordenó que un médico tenía que estar, como máximo, a 50 pies de distancia del banquillo. Asimismo, un desfibrilador externo automáticamente debía estar al alcance en caso de ser necesario.

El colapso de Rich Peverley en marzo de 2014 también supuso un avance en este sentido. El médico disponible tenía obligatoriedad de ser un especialista en temas cardíacos y estar capacitado en el manejo de emergencias.

Rich Peverley | Fuente: NHL.com

A día de hoy, en cada partido de la liga hay, al menos, tres médicos, dos ambulancias y un desfibrilador externo automático, además de banquillos que se pueden mover fácilmente en caso de necesitar ese espacio para atender a cualquier jugador.

Peverley y otros cuatro más

Junto al delantero canadiense, cuyo caso mencionamos anteriormente, existen más casos durante estos últimos 25 años en los que jugadores de la NHL han sufrido algún tipo de problema cardíaco durante un partido.

El primero al que nos referimos es Chris Pronger, que recibió un impacto del puck en una zona muy cercana al corazón. Siguió la jugada, se levantó del suelo, y cayó desplomado a los dos pasos.

Otros tres, -Rich Peverley, Jiri Fischer y Jay Bouwmeester-, perdieron la consciencia en el banquillo, mientras que Ondrej Pavelec se desplomó en el hielo.

“Lo más importante es que todo el mundo que esté involucrado en una práctica o competición sea consciente del plan de emergencia, y eso incluye la capacidad de detectar un paro cardíaco, iniciar una CPR lo más rápido posible y acceder a un desfibrilador cuánto antes se pueda. Cuanto antes que inicies estos eventos, más posibilidades hay de un final feliz”, explicó el Doctor Ben Levine, que trató a Rich Peverly.

La NHL puede congratularse por no haber tenido que lamentar ningún fallecimiento, todo lo contrario que la liga rusa. En 2008, Alexei Cherepanov, prospecto de los New York Rangers y jugador de los Avangard Omsk, perdió la vida en un partido debido a una insuficiencia cardíaca. En el pabellón no había ambulancia ni desfibrilador. A partir de entonces, la KHL introdujo varios cambios en su plan, siguiendo parte del modelo instaurado por la liga norteamericana.