Novak Djokovic arranca con sólida victoria ante Carballés Baena

Luego de un año de ausencia por no estar vacunado, Novak Djokovic volvió a competir en Australia y venció de manera inapelable al español Roberto Carballés Baena.

El serbio saltó a la pista con un notorio vendaje en el muslo izquierdo, dejando en evidencia las molestias que tanto dieron de qué hablar.

En los primeros juegos se vio a un Nole errático con el revés, pero afinado con la derecha. El español fue el primer en disponer bolas de quiebre, sin embargo Novak consiguió capear la situación y posteriormente doblegó el servicio de su rival para ponerse arriba 3-2. Djokovic se fue para adelante y no falló para llevarse la manga inicial por parcial de 6-3.

El de Tenerife consiguió plantear su mejor tenis en el segundo set y se plantó ante el más ganador en Australia. El buen tenis de Roberto no fue suficiente para un Nole que supo aprovechar sus armas, para pasar a frente 5-3 y cerrar el score del segundo parcial en 6-4.

En el tercer set, se dio un verdadero monólogo del serbio, quien se impuso con un aplastante 6-0, sin dejar ninguna duda en su tenis. Su próximo rival saldrá del duelo que enfrentará al boliviano Hugo Dellien y el francés Enzo Couacaud, quien viene de la clasificación. Este juego de primera ronda no se disputó todavía a causa de la lluvia que arreció Melbourne Park.

"Definitely this court is the most special court in my life." 🫶



🇷🇸 @DjokerNole thanks the fans at Rod Laver Arena.



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/9xLab831gB