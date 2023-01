NHL VAVEL Power Rankings 2022-23: semana 15

Transcurren la temporada y los partidos y Boston Bruins no suelta la manija de la temporada regular, y aunque hay equipos haciendo también buenas temporadas, no se intuye quien puede rivalizar por la cabeza de la liga en un corto plazo. Pero no deberían confiarse, una avalancha empieza a otear en el horizonte y podría llevarse por delante esta gran temporada.

Top 10

1- Boston Bruins (38-5-4)

Nada nuevo sobre el hielo, el dominio de este equipo en esta temporada es tal que la única manera de evitar que alcancen el Presidents Trophy sería robarles los patines.

2- New Jersey Devils (31-12-4)

Que los de Newark son uno de los equipos de la temporada es ya una certeza, Lindy Ruff ha construido un equipo que promete grandes metas. Esta semana demostrando además resiliencia en tres ajustados encuentros contra duros rivales con derrota en Seattle pero victorias frente a Pittsburgh y Vegas en el Prudential Center).

3- Carolina Hurricanes (29-9-8)

Duro golpe para Carolina la pérdida de Max Pacioretty, la paciencia franciscana invertida esperando al delantero no se ha visto recompensada. Un contratiempo que puede poner a los Canes en la senda de buscar refuerzos antes del cierre de mercado de marzo para sostener su buena campaña.

El pasado jueves Pacioretty volvió a lesionarse | Foto: Jaylinn Nash/Getty Images

4- Toronto Maple Leafs (29-11-8)

La brutal temporada de Boston deja a los Leafs con el segundo puesto divisional como meta tangible para esta temporada, una circunstancia que parece llevarles a un duelo con un hueso duro de roer como Tampa Bay. Su temporada dependerá de si son capaces de romper ese muro.

5- Tampa Bay Lightning (30-15-1)

Cerraron su gira por el oeste con derrotas en Edmonton y Calgary, pero se rehicieron en la vuelta a casa doblegando a Minnesota. Steven Stamkos firma su gol 500 y los Bolts, a diferencia de sus probables rivales, los Leafs, no tienen ningún complejo.

6- Dallas Stars (28-13-8)

Puede que los Stars carezcan de la profundidad de banquillo que gozan otros equipos que rondan por las alturas de la NHL, pero Peter DeBoer está sabiendo exprimir los medios que tiene y tiene a su equipo luchando por un liderato de la Central Division por el que pocos, incluso entre los aficionados del equipo apostaban.

7- Seattle Kraken (27-14-5)

Puede que a los de la ciudad esmeralda se les haya interrumpido la triunfal racha que protagonizaron en la primera mitad del mes de enero, pero eso no ha representado el fin de los Kraken 2.0. Siguen compitiendo y los playoff no son una quimera.

8- Winnipeg Jets (21-17-1)

Pierre-Luc Dubois parece por fin encajar en Winnipeg y está siendo una de las razones de la buena campaña de los Jets, pero el delantero parece estar dando el máximo para buscar nuevos aires, ya en esta temporada si empiezan a pintar bastos o en el verano aunque la campaña sea positiva para su equipo.

Pierre-Luc Dubois | Foto: sportsnet.ca

9- Edmonton Oilers (27-18-3)

Los petroleros encabezados no por McDavid o Draisaitl si no por un inmenso Zach Hyman, han metido la directa y muestran el hockey que se les presupone.

10- Colorado Avalanche (26-17-3)

Si alguien les daba por muertos tras perder contra Chicago, colista de la liga, ya puede ir rompiendo el certificado de defunción, los campeones han reaccionado y se preparan para repartir justicia en la parte decisiva de la temporada.