Edmonton lucha por la cima de la División Pacífico

Los Edmonton Oilers de Jay Woodcroft parece que por fin han llegado al nivel esperado desde que acabó la campaña pasada en la Final de Conferencia Oeste. La Pacific Division ha sido impredecible en la actual temporada. El Kraken y los Kings han jugado mejor de lo esperado y son los dos equipos que están arriba de los Oilers. Los Golden Knights aún con bajas por lesión, siguen de líderes. Edmonton ha ido de menos a más y con 68 puntos está a sólo 2 puntos de Seattle por el 3er puesto del Pacífico (a 4 de Vegas).

Los Oilers siguen con la misma identidad de hace años con Tippett y otros. Edmonton es un equipo altamente ofensivo y que recae mucho de su éxito en Connor McDavid y Leon Draisaitl. McDavid es el jugador más completo de la NHL y el mas veloz. El alemán Draisaitl es un goleador tremendo pero uno que también ayuda a la creación de juego y asistencias. Zack Hyman y Ryan Nugent-Hopkins tienen más de 60 puntos cada uno.

La defensa sigue como el pendiente del equipo y en portería tanto Stuart Skinner como Campbell han jugado de manera sólida. El equipo ha sido más balanceado en los últimos 2 meses, pero el equipo tendrá que sumar piezas en defensiva para poder pensar en llegar lejos en playoff. La división Pacífico está que arde y cualquier mala racha podría enviar a Edmonton hasta afuera de los dos puestos de Wild Card. En ataque, fuera de los 4 mencionados los demás no producen lo esperado. Kailer Yamamoto ha tenido lesiones y Vincent Desharnais no ha despegado.

McDavid lidera la NHL en puntos, goles y asistencias y va que vuela para su 3er Hart Memorial Trophy

McDavid lidera la NHL en puntos con 102 con 42 goles y 60 asistencias (Draisaitl es 2do en puntos en la liga con 82). McDavid sigue siendo el mejor centro de la liga. Conor es un jugador generacional con una velocidad por encima del resto tanto al patinar como al pensar antes donde estará el puck (así como lo era el Great One Wayne Gretzky). McDavid simplemente tiene un radar diferente al resto además de uninstinto goleador. El líder de los Oilers parece haberse calmado sobre sus intenciones de irse del equipo por el poco éxito en playoff. El equipo llegó hasta la Final del Oeste el año pasado y eso calmó un poco a McDavid.

McDavid ha potenciado a Zach Hyman en la primera línea. El alero izquierdo lleva 67 puntos producto de 40 asistencias. El ex Maple Leaf ha sido una agradable sorpresa para Edmonton en el ataque. Leon Draisaitl es un jugador excepcional y que sería el mejor de muchos equipos. El alemán es una amenaza en el power play ya sea con goles o asistencias. Draisaitl lleva 49 asistencias (82 puntos) y en la segunda línea ha hecho que Ryan Nugent-Hopkins tenga una de sus mejores temporadas. Nugent-Hopkins tiene 69 puntos y es otro que ha despertado tras años de sube y baja.

Los defensas como Barrie, Nurse y demás son inconsistentes atrás y no aportan en puntos en ofensiva

La defensa sigue siendo un problema para Edmonton. Darnell Nurse y Codi Ceci no dan seguridad atrás. Los Oilers podrían ir por William Karlsson de los Sharks, que es uno de los mejores defensas two way de la NHL. Edmonton tiene la 11va peor defensiva en goles permitidos con 187. Los Oilers ocupan el lugar 25 en el penalty kill (primeros en power play) y eso es la fiel prueba de que todavía no tienen el balance adecuado.

Tyson Barrie | Foto: NHL.com

Edmonton no tiene mucho margen de error porque Vegas, Kraken y Kings van a seguir en la pelea en la Pacific Division. Los Oilers recibirán a los Bruins a final de mes en una prueba dura pero que les mostrará donde podrían estar realmente. En marzo tendrán un mes decisivo con múltiples partidos en casa y de visita ante Winnipeg y Maple Leafs. A finales de marzo irán a Seattle a un partido clave y luego recibirán e irán a los Vegas Golden Knights.

Jay Woodcroft se quedó en lugar de Dave Tippett pero su puesto correría peligro si Edmonton no llega siquiera otra vez a la Final del Oeste. Los Oilers no pueden seguir desperdiciando los mejores años de Connor McDavid. El centro estrella canadiense podría irse en unos años si no ve progreso del equipo una vez que llega a playoff.