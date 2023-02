Devils y Lightning se mueven en el cierre de mercado

En estos días ha habido movimientos en lo que se refiere a la NHL, y hay dos equipos que han hecho temblar el mercado de jugadores, con sus contrataciones.

Estos dos equipos son los New Jersey Devils con la contratación bomba de Timo Meier procedente de los San José Sharks y la otra contratación bomba de los Tampa Bay Lightning con la firma de Tanner Jeannot procedente de los Nashville Predators.

Comencemos con los New Jersey Devils y su contratación de lujo como lo es Meier, se da luego de que los Devils le pusieran la mirada en él, y hablaran con los Sharks, para que los de Nueva Jersey pudieran tener en sus filas al alero de 26 años edad, la llegada se dio por medio de un canjeo de jugadores a cambio de Meier.

En este caso los Sharks recibieron a los delanteros Fabián Zetterlund y Andreas Johnson, los defensas Shakir Mukhamadullin y Nikita Okhotiuk , una selección condicional de primera ronda en el Draft de la NHL de 2023 y selecciones de segunda y séptima ronda en el Draft de 2024, y también van a retener lo que va a hacer el 50% del salario de Meier, eso si también le pusieron una condición a los de New Jersey con el canjeo de Meier, y es la siguiente:

“Si Nueva Jersey llega a las Finales de la Conferencia Este de 2023 (y Meier juega en al menos el 50 % de los partidos de Playoffs de en 2023) o a las Finales de la Conferencia Este de 2024, Nueva Jersey transferirá su propia selección de primera ronda en el Draft de la NHL de 2024 a San José (top 10 protegidos), en lugar de su propia selección de segunda ronda en el Draft de la NHL de 2024. Si la selección de primera ronda de New Jersey en el Draft de la NHL de 2024 es una de las 10 mejores selecciones, New Jersey tendrá la opción de transferir su propia selección de primera ronda en el Draft de la NHL de 2025 a San José. En caso de que New Jersey transfiera su selección de primera ronda en el Draft de la NHL de 2024 según la condición original (los dos primeros arriba en la Condición A), New Jersey transferirá su propia selección de primera ronda en el Draft de la NHL de 2025 en caso de que lleguen a las Finales de la Conferencia Este de 2024.”

Por su parte los Devils además de la llegada de Meier al equipo, también se han reforzado con varios jugadores que también venían incluidos en el canjeo como lo son, los defensas Scott Harrington y Santeri Hatakka , el prospecto delantero Timur Ibragimov , el prospecto de portero Zachary Emond y una selección de quinta ronda en el Draft de la NHL de 2024.

Un detalle muy importante es que Meier viene a un equipo que se esta reconstruyendo y que uno de sus objetivos o varios de sus objetivos es llegar a tener un equipo fuerte que pueda volver a pelear la Copa Stanley y otro detalle es que los Devils han dicho que por el momento Meier va a estar un corto plazo con ellos y que depende de como sea su rendimiento entonces luego de que sea agente libre entonces podría permanecer en el equipo.

"Es un jugador seguro", dijo Hischier sobre Meier. "Se destaca en los juegos importantes y es simplemente un jugador peligroso en todos los aspectos. Tienes que contener a un jugador así durante un juego y especialmente para los Playoffs de la Copa Stanley. El tamaño que tiene (6 pies 1, 220 libras ) puede ayudarnos mucho; ha estado en los playoffs, también tiene experiencia allí. Así que definitivamente es una incorporación útil".

Datos sobre Meier:

Meier está en la temporada final de un contrato de cuatro años que firmó el 1 de julio de 2019 y puede convertirse en agente libre restringido después de la temporada. Tiene 52 puntos (31 goles, 21 asistencias) en 57 juegos esta temporada después de haber tenido un récord personal de NHL de 76 puntos (35 goles, 41 asistencias) en 77 juegos la temporada pasada.

El movimiento proporciona aún más munición ofensiva a un equipo que ya ha logrado grandes avances esta temporada. New Jersey (39-15-5) es segundo en la División Metropolitana, tres puntos detrás de los Carolina Hurricanes, que tienen un juego pendiente.

Tanner Jeannot es nuevo jugador de Tampa Bay Lightning

Tanner Jeannot | Foto: NHL.com

Siguiendo con las contrataciones de lujo, los de la Bahía de Tampa también hicieron una gran contratación que fue la de Tanner Jeannot, que llega de los Nashville Predators.

La llegada de Jeannot a los Lightning fue porque también los de la Bahía les gusto como juega y querían tenerlo en el equipo, se contactaron con los de Nashville, y la contratación fue de que a cambio de Jeannot los de Nashville iban a recibir a los siguientes jugadores, al defensa Cal Foote , una selección condicional de primera ronda en el Draft de la NHL de 2025, una selección de segunda ronda en el Draft de la NHL de 2024 y una selección de tercera, cuarta y quinta ronda en el Draft de la NHL de 2023.

La llegada de Tanner al equipo es bien vista, ya que antes de que se hiciera la contratación, como se dijo anteriormente ya Tampa lo tenía visto pero no lo había podido contratar antes, tal vez no era el momento, pero ya que están en sus filas, Tanner “cayo como anillo al dedo” ya que la tercera línea de la Bahía necesitaba ese refuerzo de lujo, y claro está que Tanner le va a poder dar ese impulso que necesitan, él tiene el potencial de ser un sólido colaborador ofensivo. Aunque solo tiene cinco goles y 14 puntos en 56 juegos esta temporada, también tuvo una campaña de 24 goles y 41 puntos en 81 juegos la temporada pasada.

Otro detalle acerca de esta firma, es que los de Tampa Bay son un equipo competitivo y por eso al parecer no les resulto tan difícil firmar por Jeannot y a cambio de eso dejar ir algunos buenos jugadores.

Datos de Tanner Jeannot

Firmado por los Predators como agente libre no reclutado el 2 de abril de 2018, Jeannot tiene 62 puntos (34 goles, 28 asistencias) en 152 juegos de temporada regular y dos asistencias en nueve juegos de Playoffs de la Copa Stanley.

Jeannot, quien está en la temporada final de un contrato de dos años y $1.6 millones que firmó con Nashville el 30 de julio de 2021, puede convertirse en agente libre restringido después de esta temporada. El delantero de 25 años suma 14 puntos (cinco goles, nueve asistencias) en 56 partidos.