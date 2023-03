Dmitry Orlov lidera 3 estrellas de la semana

Fulgurante aparición de Orlov en Boston con nueve puntos en sus primeros cinco partidos.

Orlov logró nueve puntos, tres goles y seis asistencias, y una calificación de +7 en cuatro partidos.

Adquirido por Boston el 23 de febrero, Orlov dio dos asistencias (sus primeros puntos en su segundo partido como Bruin) en la victoria por 3-2 sobre Edmonton Oilers el 27 de febrero. Luego se anotó tres puntos consecutivos en sus primeras actuaciones consecutivas de varios puntos en su carrera, anotando dos goles y una asistencia, en la victoria por 4-3 en el tiempo extra contra Calgary Flames el 28 de febrero y un gol y dos asistencias en el triunfo por 7-1 sobre Buffalo Sabres el 2 de marzo, mientras Boston se convirtió en el equipo más rápido en la historia de la NHL en alcanzar el hito de los 100 puntos. Orlov agregó una asistencia en el gol decisivo en la victoria por 4-2 contra New York Rangers el 4 de marzo, lo que le dio marca de nueve puntos en sus primeros cinco juegos como Bruin.

Solo dos defensas en la historia de la liga han registrado más puntos en sus primeras cinco salidas con un equipo: Harry Cameron con Toronto Arenas en la temporada 1917-18 (9-6-15 en los primeros cinco partidos de la franquicia) y Paul Coffey con Detroit Red Wings en la 1992-93. Alas (2-8-10). Orlov, de 31 años, quien jugó sus primeros 686 encuentros en la NHL con Washington Capitals (60-196-256), ha acumulado 28 puntos en 48 apariciones esta temporada.

Giroux también logró nueve puntos y una calificación de +7 en cuatro partidos.

Logró dos goles y cuatro asistencias en dos encuentros ante Detroit Red Wings, con un gol y tres asistencias, incluido la del gol de la victoria, en el triunfo por 6-2 el 27 de febrero y otro gol y una asistencia en la victoria por 6-1 el 28 de febrero. Siguió la semana con un gol y dos asistencias en la victoria por 5-3 sobre New York Rangers el 2 de marzo y no puntuó en la victoria por 5-2 victoria contra Columbus Blue Jackets el 4 de marzo.

Giroux, de 35 años, está promediando más de un punto por partido durante su primera temporada con Ottawa, liderando al equipo en más/menos (+8); ocupando el segundo lugar en goles (26), asistencias (37) y goles de la victoria (5); y colocándose tercero en puntos (63).

Filip Gustavsson - Minnesota Wild

Gustavsson detuvo 70 de los 71 tiros a los que se enfrentó, con dos victorias, un promedio de 0.48 goles en contra, porcentaje 98,6% de paradas y una puerta a cero.

Hizo 39 paradas, el máximo de su carrera, y paró los tres penaltis, en la victoria por 2-1 ante New York Islanders el 28 de febrero, y logró su primera puerta a cero, con 31 paradas, 12 en el tercer periodo, en el triunfo por 3-0 sobre Calgary Flames el 4 de marzo.

Gustavsson, de 24 años, ha aparecido en 29 partidos esta temporada, su tercera en la NHL y primera con Minnesota, ubicándose segundo en la liga en goles en contra (1.99) y porcentaje de paradas (93.3%).