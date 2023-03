Los Flyers fulminan a Chuck Fletcher

No tomar las decisiones correctas puede ser malo, pero no tomarlas puede ser aún peor. Un pensamiento de este estilo parece haber rondado las cabezas de la propiedad de los Philadelphia Flyers que ha decidido despedir a Chuck Fletcher y apartarlo de sus hasta tareas en la franquicia como gerente general y presidente de las operaciones de hockey de la franquicia.

Fletcher, aunque sobrevivió en primera instancia a las críticas que le cayeron a causa de que no consiguiera cerrar ningún trato en el trade deadline y sacar algo de rédito de los jugadores con caros contratos y que en esta temporada no han lucido nada en la decepcionante temporada del equipo. El paso del tiempo no ha calmado las aguas y Fletcher que fue enviado por la propiedad como representante de la franquicia a un acto con los abonados del equipo fue abucheado nada más aparecer en el escenario del evento.

El no conseguir sacar provecho del cierre de mercado, cuando su franquicia estaba situada claramente en la orilla vendedora no puede ser considerada como la causa del despido, si no como la gota que colma un vaso que se ha llenado de malas decisiones a la hora de contratar, lesiones una asistencia a los partidos cada vez menor y un récord deportivo bajo su gestión (141-145-43) decepcionante para cualquier franquicia.

Antes en el hielo, ahora en la moqueta, Briere, una vida dedicada a los Flyers | Foto: wikipedia

Por eso Daniel Briere, que hasta ahora figuraba en el organigrama de los Flyers como ayudante especial de la gerencia general, toma las riendas como gerente general interino y tendrá que ponerse las pilas para que a partir de ahora los Philadelphia Flyers inicien una nueva tarea de reconstrucción que a priori y en vista del páramo que ha dejado Fletcher tras de sí, puede implicar otra serie de temporadas en la travesía del desierto.

Reestructuración del organigrama

“La organización de los Philadelphia Flyers ha estado siempre definida por las agallas, determinación y un estándar de excelencia. Durante las pasadas temporadas, nuestro equipo no se ha movido en dicho estándar de excelencia, por eso a partir de ahora, vamos a trazar un nuevo camino bajo un nuevo liderazgo en lo que respecta a las operaciones de hockey", declaró en un comunicado Dave Scott, director de los Flyers. Un camino que no solo vendrá determinado por el cambio de nombres, si no del organigrama en sí mismo, ya que desde ahora la presidencia de las operaciones de hockey se desliga de la gerencia general.

El tiempo dirá si los Flyers han reencontrado el camino que los devuelva a la gloria ya conocida, pero demasiado anclada en el pasado para el gusto de la parroquia del Wells Fargo Center.