Josh Doan firma con los Arizona Coyotes

Josh Doan (21 años) ha firmado un contrato de entrada con los Arizona Coyotes con una duración de tres temporadas con validez efectiva desde el próximo curso 2023-24. Su primer destino con carácter inmediato es el filial de la AHL de la franquicia, los Tucson Roadrunners.

Josh, que fue elegido por Arizona en segunda ronda (número 37 en el total) del draft de 2021, es el hijo del que fuera legendario capitán de la franquicia Shane Doan, que ostenta los récords de la misma en partidos jugados (1.540), goles (402), asistencias (570) y obviamente en puntos (972), y en el momento actual sigue ligado a la franquicia con el cargo de jefe de la oficina de desarrollo de hockey.

Formación universitaria

Josh Doan ha estado centrado en estos años tras su elección, jugando en la NCAA para la ASU (Universidad estatal de Arizona) y en esta última temporada en la que ha jugado con el rango de capitán del equipo, ha sumado 38 puntos (16 G, 22 A) en los 39 partidos disputados, en su curso anterior como freshman sus cifras fueron de 37 puntos en 35 partidos.

Capitán en su segundo año en el equipo | Foto: NHL.com

Dejar el periplo universitario no ha sido una decisión fácil para el jugador: "He estado discutiendo (la decisión) las dos últimas semanas, hablando de esto y aquello con mi familia. Obviamente la decisión era que iba a convertirme en profesional. Ha sido duro porque me gusta mucho jugar en la ASU. El martes por la noche mi padre y yo estuvimos hablando un par de horas, solo nosotros dos, y llegamos a la conclusión de que era lo mejor para mí. Creo que es la decisión correcta y voy a aferrarme a ella”.

Bill Armstrong, gerente general, que el jugador vaya de manera inmediata a la AHL es el paso correcto para la carrera del jugador: "Para nosotros hacernos con él en este momento, es algo grande", declaró el ejecutivo. “Cuando estaba con los St. Louis Blues (como ayudante del gerente general), firmamos a (Colton) Parayko, y le convencimos para que fuera al equipo inferior, y fue un gran paso el que dio. Al año siguiente llegó y jugó con nosotros. Cualquier oportunidad que pones uno de tus jugadores inmediatamente en la American League, beneficia realmente al jugador”.

Estreno profesional

Este pasado viernes, Josh ha debutado como jugador profesional en un partido muy complicado frente a los líderes de su división, los Calgary Wranglers. Los de Alberta a pesar de jugar fuera de casa pasaron por encima de los de Arizona ganando por 5-0 y Doan solo pudo sumar un tiro a puerta y un +/- de -1, pero hay todo un futuro por delante para escribir, y tanto desde la franquicia como desde su padre, apoyo no le faltará para ello.