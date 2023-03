Detroit Red Wings firma a Carter Mazur

La temporada de los Detroit Red Wings parece que está tocando a su fin al ver que su objetivo de volver a la postemporada está cada vez más y más lejos. La única motivación que le puede quedar ahora al cuadro de Detroit es la de descubrir nuevos talentos que le sirvan para crear una buena base de futuro para años venideros.

Tras llegar a un acuerdo con William Wallinder, el siguiente en formar parte de la disciplina de los Red Wings será Carter Mazur. El jugador, actualmente en los Denver Pioneers, ha cuajado una gran temporada la NCHC.

UPDATE: The #RedWings today signed left wing Carter Mazur to a three-year entry-level contract beginning with the 2023-24 season.



Mazur will report to the AHL's Grand Rapids Griffins on an amateur tryout for the remainder of the 2022-23 season. pic.twitter.com/uRHISwdKZC