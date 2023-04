Chicago Wolves dejará de ser el filial de los Carolina Hurricanes

Los Chicago Wolves tienen planeado para la próxima temporada hacer su andadura en solitario, sin ningún tipo de afiliación con la NHL a partir de la próxima temporada, una vez que al final de esta, concluya el contrato que los ha unido a los Carolina Hurricanes estas tres últimas temporadas.

Una decisión que ha tomado la franquicia de Illinois por la divergencia entre ambas organizaciones respecto a los objetivos que debe tener el equipo de la AHL en su desempeño durante la temporada. Los Chicago Wolves se muestran incómodos con la situación actual ya que los Canes solo piensan en el desarrollo de jugadores mientras que para los Wolves esa función de desarrollo pasa por la consecución de títulos y victorias para el equipo.

Las palabras de Wendell Young, gerente general de los Wolves recogidas por The Athletic, no dejan resquicio a la duda. “Dentro de nuestra afiliación, está que desarrollaremos y también que queremos ganar una Calder Cup (máximo trofeo de la AHL),” recalcó Young. “Creo que la filosofía ha cambiado, pero la filosofía ha cambiado desde arriba. Hemos tenido un año realmente exitoso ganando la Calder Cup y desarrollamos jugadores, les hemos dado unos cuantos jugadores también que ahora están en su plantel con el salario mínimo. Creo que la filosofía de Carolina ha cambiado. Ahora solo se centra en el desarrollo. Y nuestra filosofía, está en nuestra afiliación, que dice desarrollar y ganar. Pensamos que ganando, desarrollamos. Esa es nuestra postura.”

“Cierto, algunas organizaciones están solo para el desarrollo, pero nosotros pensamos que si tenemos desarrollo y victorias en los playoff, los chicos aprenden a ganar, que es lo que intentas todo el tiempo. Eso ha cambiado, Es la hora de independizarnos y seguir nuestra propia filosofía.”

Una opción posible en la AHL

Que un equipo no esté en la órbita de ninguno de la NHL, no significa que quede fuera de la AHL, cierto que esta es una situación que no se daba desde la temporada 1994-95, pero es una opción para cualquiera de las franquicias miembro de la American Hockey League. Una situación que no es ideal, porque ser el el segundo escalón de la pirámide del hockey profesional norteamericano provee a esta de unos medios y una notoriedad que le permiten seguir funcionando y con unos niveles de competición que la hacen atractiva.

Ahora Wendell Young se encuentra con la tarea de conformar una plantilla para la próxima temporada sin la colaboración destacada de una franquicia de la NHL, y siempre respetando la regla de la liga que establece que 13 de los 18 patinadores del equipo deben contar con una experiencia máxima de 260 partidos profesionales.

Las opciones para Carolina Hurricanes por explorar

Está claro que esta decisión de los Wolves deja a los Hurricanes con un problema de cara a ubicar a sus promesas en un entorno que les permita formarse en un ambiente competitivo, y que puedan incorporarse posteriormente al proyecto mayor en la NHL.

Don Waddell, el gerente general de los Canes tiene trabajo extra | Foto: NHL.com

Aunque la decisión de los Wolves todavía no ha llegado de manera oficial a las oficinas de la AHL, desde la misma ya han iniciado contactos con los de Raleigh para encontrar una solución a las necesidades de los Canes para la maduración de sus jugadores en desarollo.