Último partido de Jonathan Toews con Chicago Blackhawks

Se certifica el fin de una era. Kyle Davidson, gerente general de la franquicia, hacía público vía comunicado el pasado jueves que el capitán del equipo, Jonathan Toews, no recibiría una oferta de renovación que evitara su entrada en la agencia libre el próximo 1 de julio. Eso significa que en la temporada 2023-24 los Chicago Blackhawks iniciarán la temporada sin que ninguno de los jugadores que inscribieron su nombre en la Stanley Cup en el increíble ciclo que los hizo campeones en 2010, 2013 y 2015, vestirá el legendario jersey rojo de los de la ciudad del viento.

Comunicado de Kyle Davidson |Twitter @NHLBlackhawks

Era la revelación pública de algo que era un hecho desde el pasado 8 de abril, tal como ha revelado a posteriori el protagonista de esta historia. "Cuándo Kyle me llamó a la habitación cuándo estábamos de gira (en Seattle) la pasada semana fue directo al grano, me cogió de sorpresa porque no sabía de qué quería hablarme,” declaró Toews.”Pero una vez que respiré hondo y lo dejé reposar, me dí cuenta de lo que era.”

Unas declaraciones en las que además refrendó no tener ningún tipo de resentimiento contra la franquicia y entender la motivación de esta en hacer negocio, conseguir triunfos, entretener a los aficionados y por supuesto conseguir volver a alzar la Stanley Cup.

No fue casualidad que la noticia llegara en el momento en el que lo hizo, era la mañana del partido que cerraba la temporada de los Blackhawks siendo además anfitriones del mismo en el United Center, testigo de muchísimas noches de gloria para Toews, la excusa perfecta para que ese partido contra los Flyers de Filadelfia se convirtiera en el gran homenaje que la parroquia de los Hawks sin duda querría ofrecer a su capitán.

Un United Center entregado

La temporada de los Blackhawks convirtió en intrascendente desde el punto deportivo el último duelo en casa de la temporada, pero eso no fue óbice para que desde el punto de vista emocional, fuera uno de los partidos más importantes en la historia reciente de este equipo. El homenaje previo y sobre todo el final tras agotarse el partido en la prórroga, quedarán sin duda grabados en las retinas y corazones de los aficionados que llenaron el pabellón. Toews también contribuyó a elevar los ánimos con su último gol, el 372 en sus 1.067 partidos disputados, todos con Chicago, dando una vez más, y a pesar de las adversidades recientes, ejemplo de desempeño.

De momento no es una retirada, sus problemas de salud le impidieron negociar un traspaso antes del cierre como el que si consiguió su gran compañero y otro gran valladar de las grandes campañas de Chicago, Patrick Kane, pero sea cual sea el futuro del gran capitán como jugador, ya es leyenda presente y futura de una de las franquicias más históricas de la NHL.