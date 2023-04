Los Angeles Kings sorprendieron 4-3 en OT a los Oilers en el Game 1

Los Angeles Kings no van a ser pieza fácil como el año pasado ante Edmonton. La serie del año pasado se fue a 7 partidos. El Game 1 en 2023 en Edmonton puede costarle caro a McDavid y compañía. Los Oilers dominaron el partido hasta el 3er periodo. Un 2 vs 1 fallado de McDavid con Draisaitl, derivó en un odd man rush y el gol en backhand de Adrian Kempe. El sueco puso a LA en el marcador y a partir de allí el equipo de McClellan creyó que podía ganar el Game 1. Kemmetió otro más y Anze Kopitar metió el empate en un 6 vs 4 faltando 16 segundos (con power play y el goalie fuera de portería). En el overtime los Kings se robaron el partido con el gol de Iafallo.

Edmonton cometió muchas penalidades costosas de high stick. Desharnais claramente cometió un tripping en el tiempo extra tras controlar mal un puck en la blue line. Connor McDavid fue vital con su velocidad para sacar penalidades que derivaron en 1 gol de Edmonton. Los Kings secaron al mejor jugador de la liga el resto del juego. Gavrikov y el veterano Drew Doughty metieron bien el cuerpo para llevar a McDavid a los boards. Draisaitl metió 2 de los goles de los Oilers, pero la primera línea no produjo como en la campaña regular.

Los Kings supieron defender en tiempo extra y aprovecharon un error para forzar el power play. LA sabe que Edmonton es más veloz, más físico ymás explosivo en ofensiva. Korpisalo tuvo un sólido juego en la portería y con eso le robaron la localía a los Oilers. Edmonton de Woodcroft es favorito en la serie y muchos piensan que podría llegar hasta la Cup Final. Mattias Ekholm y otros llegaron al equipo para hacerlo más grinder. Los Kings batallaron ante el renovado penalty kill de Edmonton, pero al final quebraron todo eso con el gol del triunfo de Iafallo en el tiempo extra.

Los Kings metieron 3 goles en el 3er periodo y Iafallo en el power play definió en OT

Edmonton mostró su papel de favorito en la serie al dar 23 hits en el primer periodo. Las entries de los locales fueron constantes en el primer periodo. Draisaitl metió el 1-0 en un pase al slot bajo que fue desviado por un skate de los Kings. El alemán goleador puso el 1-0 con su rápido release del wrist shot. McDavid en un breakaway obligó a una penalidad de los Kings. Edmonton tuvo a favor otra penalidad y en un 5 vs 3 anotó el 2-0. El defensa Evan Bouchard metió un buen wrist shot y Draisaitl estorbó bien a Korpisalo con una pantalla cerca del crease.

Los Kings tuvieron dos power play para iniciar el 2do periodo pero sin poner en real peligro a Skinner en portería. En el 3er periodo McDavid tuvo un 2 vs1 con Draisaitl y de eso surgió el rush del gol de LA. Adrian Kempe que metió más de 35 goles en la campaña, fue pieza clave para la remontada de los Kings. Kempe metió un gran backhand al palo lejano de Skinner para el 2-1. A partir de allí, LA se activó más en el forecheck. El 3-1 de Draisaitl parecía haber acabado todo. El alemán se inventó un buen wraparound y de allí Korpisalo no pudo encontrar el puck en el scramble. Draisaitl recogió el puck para el 3-1.

Los Oilers bajaron el ritmo y Kempe encontró el gol tras un faceoff en zona rival. Anze Kopitarcomo buen veterano mantuvo el puck en su skate tras el faceoff. Y en los rebotes, el joven Quinton Byfield apenas tocó el puck con la punta de su stick. Kempe quedó sólo del otro lado y metió el 3-2. Edmonton luego tuvo la mala penalidad de high stick de Bouchard faltando dos minutos en el partido. Los Kings aprovecharon y con el goalie fuera anotaron el empate a 3 en un 6-4. Skinner no pudo contener un tiro y Kopitar empujó el puck en el crease.

En el tiempo extra, LA se dedicó a guantar en defensa y el tripping de Desharnais le abrió la puerta. En el power play Kopitar pasó a Arvidsson cerca del crease y este de espaldas a la portería encontró a Iafallo sólo en el slot para el tiro y el triunfo de 4-3. Los Oilers son favoritos pero es posible que estos Kings haya aprendido la dura lección de los playoffs del año pasado.

Burns encabezó el esfuerzo ofensivo y defensivo de Carolina en la victoria en el Game 1 ante los Islanders

El ex Shark, Brent Burns, fue clave en la victoria de Carolina en casa ante los Islanders. Los equipos especiales fueron clave en el partido. Los Canes de Brind' Amour son un equipo altamente defensivo y que son díficiles de vencer en casa una vez se van arriba por cualquier marcador. Sebastian Aho metió el 1-0 en el power play en el primer periodo gracias a un pase cruzado de Brett Burns. El slap dejó sin posibilidades al goalie Ilya Sorokin.

Los Canes aprovecharon otro power play para meter el 2-0 en un lejano slap shot de Burns con pantallas frente a Sorokin. Stefan Noesen tuvo un gran tip cerca del crease para acreditarse el gol. Los Islanders tuvieron el regreso de Matthew Barzal pero se vio lento y fuera de ritmo. El equipo de Lambert se puso en el marcador con un tiro que abanicó Pulock pero que descolocó a Antii Raanta. Los Islanders mataron dos penalidades y tuvieron buen tiempo en zona ofensiva al terminar el 2do periodo.

Los Hurricanes dieron una clase de como defender y en playoff eso más un buen goalie ayuda a ganar muchos partidos. Los Canes dejan que el rival llegue al slot y es allí donde se encierran mejor que nadie en la liga (además de tener el 2do mejor PK en la temporada). Raanta fue la sorpresa en portería en lugar de Andersen, pero fue eficiente. Los Canes lideran la serie 1-0 con el sello de la casa de Rod Brind'Amour. El estilo directo es lo que hace especial a este equipo de los Hurricanes