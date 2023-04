Espectacular jornada de apertura de los playoff de la NHL

No es porque sí, los aficionados esperan los playoff porque el hockey, un deporte dinámico y eficiente de por sí, da una vuelta de tuerca cuando los rivales se enfrentan directamente por el gran premio, la Stanley Cup. Todo eso pudo verse en los cuatro enfrentamientos con los que se iniciaron las noches más bonitas y recordadas por todos los aficionados, incluso si su equipo no está entre los 16 contendientes.

Paralelismo en los partidos de cada conferencia, victoria local ajustada doblegando el esfuerzo visitante en el este y victoria visitante tras tiempo extra en el oeste y viniendo desde atrás en el tiempo reglamentado.

Salieron los Canes a por todas en el primer partido de la serie pero solo a través de la superioridad numérica consiguieron batir a Igor Shesterkin y al entramado defensivo de los Islanders. Un 2-0 que parecía definitivo, pero los Islanders fieles a su estilo intenso en defensa prácticamente en la siguiente jugada y con la colaboración de Raanta que pareció perderse en medio de la jugada y erró una parada que parecía sencilla y Ryan Pulock obtuvo un gol que los metía en el partido.

Pero Carolina no se dejó llevar por el pánico y mantuvo el control de partido hasta llevárselo al zurrón y con ello el primer punto de la eliminatoria.

Un partido que demuestra que cuando la noche está para un equipo, nada puede evitar su victoria. No empezaban bien las cosas para Boston, en la víspera salía la noticia de que Bergeron y Ullmark tenían algún tipo de proceso infeccioso y podrían no ser de la partida, pero finalmente el guardameta saltó al hielo, no así su capitán.

Como en el partido anterior, los locales salieron marcando músculo y marcando en el primer power play del que dispusieron en el inicio del partido gracias a Pastrnak. Florida, consciente de que jugarle a los Bruins a verlas venir no iba a llevarles a ninguna parte puso cerco a la portería local, pero aunque con un gol de Matthew Tkachuk conseguían mantener cierta intensidad, el destino había decidido que el partido se quedaba en el TD Garden. El disco se quedaba inerte sobre la guarda de la pierna derecha de Alex Lyon y Jake DeBrusk ponía dos goles de distancia que ya serían insalvables para los de Paul Maurice.

No fue el último partido en comenzar, pero si en terminar, a los 12:20 del segundo periodo Ryan Hartman rompía el griterío de la parroquia local batiendo a Jake Oettinger tras ganarle la espalda a toda la defensa de los Stars.

Un partido en el que los porteros fueron protagonistas, solo a través de la superioridad numérica fueron primero Minnesota por mediación de Kaprizov en el primer periodo y Roope Hintz y Jason Robertson en el segundo de torcer la voluntad de Oettinger y Gustavsson.

Un contraataque de Steel ganándole el uno contra uno a Jake Oettinger puso las tablas en el marcador del American Airlines Center llevando el partido al tiempo extra ante la falta de capacidad de encontrar la portería contraria.

Hicieron falta 32 minutos y pico de juego extra para resolver el encuentro, con Minnesota siendo más efectivo en sus armas que Dallas y llevándose el primer partido en campo contrario.

(0) Edmonton Oilers 3-4(OT) Los Angeles Kings (1)

Los veteranos de los Kings pudieron con los Edmonton Oilers que si pensaban que este año doblegarían a los Kings con menos agobios que la temporada anterior, en esta noche han descubierto que la llave de la puerta de la segunda ronda se la van a tener que ganar. La capacidad física está ahí, pero necesitarán además fortaleza mental, porque un equipo que opta a la Stanley Cup no puede dejarse levantar una ventaja de dos goles en el último periodo para caer finalmente en la prórroga ante unos Kings en las que el ya más presente que futura estrella, Adrian Kempe, abrió el camino y los veteranos Kopitar (más eterno que veterano) y Iafallo lo remataron para que los californianos se llevaran un partido quen el que nunca nadaron a favor.