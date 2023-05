Vegas Golden Knights vencieron a Edmonton Oilers a pesar de un gran Draisaitl

Los Vegas Golden Knights ganaron 6-4 el Game 1 en casa a pesar de los 4 goles de Leon Draisaitl. Edmonton y Vegas es la serie más pareja en papel en la segunda ronda. El ganador de la serie podría ser el representante de la Conferencia Oeste por la Cup Final. El Game 1 dejó claro que será una batalla de un equipo compacto como el de Cassidy ante las dos individualidades monstruosas de McDavid y Draisaitl. El héroe inesperado del partido fue el ex Blues, Ivan Barbashev. El alero izquierdo de primera línea metió dos goles; ambos seguidos después de un gol de los Oilers.

El partido tuvo un ritmo frenético pero Vegas estableció su mayor tamaño y físico en el forecheck. Y los Golden Knights supieron defender su ventaja a pesar de tomar muchas penalidades. El power play del equipo de Woodcroft es el mejor en estadísticas en la historia de la liga. Vegas demostró que es el mejor equipo en los dos lados del hielo en 5 vs 5. Pietrangelo y Theodore dieron una cátedra de como defender a McDavid. Draisaitl tuvo sus cuatro goles pero dos fueron en el power play.

Además de eso, Mark Stone está sano y otra vez anotó. El capitán de los Knights tuvo su gol en un gran tip cerca del crease. Vegas aprovechó dos malos cambios de línea de Edmonton en los goles en odd man rush de Stephenson y Amadio. Además en efensa 5 vs 5, Vegas bloqueó 23 disparos y eso fue la clave. Edmonton igualó un poco el juego físico de los locales con el doble de hits. Stuart Skinner mantuvo a Edmonton en el partido con un gran segundo periodo en la portería.

La serie se podría definir por la disciplina de los Knights (los mejores en la NHL en la campaña regular en ese rubro). El power play de Edmonton no tiene huecos y es donde McDavid se ha visto más preciso en asistencias. La defensa de Edmonton ha sido tema de problema para los Oilers en pasados años. En esta serie, los Knights van a presionar más que lo que hicieron los Kings en la primera ronda.

Barbashev, Amadio y Stone anotaron en el primer periodo por los Golden Knights

El primer periodo fue una delicia para el espectador con un ritmo electrizante de ambos equipos. Edmonton se fue arriba 1-0 en el power play tras una dudosa interference a McDavid. Connor encontró con un bello pase cruzado a Leon Draisaitl en el círculo izquierdo de faceoff. El alemán no perdóno con un slap shot para el 1-0. Vegas supo reponerse de inmediato con el gol de Barbashev. El ruso fue al forecheck y el mismo recuperó el puck y cerca del crease pudo vencer a Skinner. Barbashev llegó de los Blues en el trade deadline por su físico y capacidad de ir a la red y generar en ofensiva.

El primer periodo fue entretenido porque ambos equipos tuvieron muchos giveaways. El 2-1 de Vegas llegó de inmediato con un rush producto de una pérdida de Edmonton en zona neutral. William Karlsson asistió de manera perfecta a Amadio con un pase cruzado. Mike Amadio quedó sólo en carrera ante Skinner y definió con un wrist shot alto y al palo lejano. Amadio ha sido un buen recurso para Bruce Cassidy todo el año con las lesiones de otros jugadores.

Los Golden Knights se fueron arriba 3-1 con un power play goal de Mark Stone. El capitán hizo un gran tip en el crease a un tiro de Reilly Smith. El gol de Stone hizo parece que fue un gol a lo Joe Pavelski (que el otro día hizo cuatro goles en su regreso con los Stars). Edmonton se fue contento al intermedio porque se fue abajo sólo por un gol. Leon Draisaitl se inventó un gol con un ligero toque por encima del hombro de Broissot en su palo cercano.

Leon Draisaitl metió su cuarto gol del partido en el tercer periodo pero Vegas supo aguantar en defensa para tomar ventaja en la serie

En el tercer periodo el partido volvió a tener goles. El segundo periodo tuvo power plays de lado y lado pero no hubo movimiento en el marcador. Vegas supo hacer un buen penalty kill al comienzo por un dudoso roughing marcado a Pietrangelo al final del segundo periodo. Edmonton empató el partido a tres con su letal power play y Draisaitl aprovechando un mal rebote de Brossoit en el crease. El alemán sólo tuvo que empujar el biscuit a la red.

Barbashev otra vez metió un gol de respuesta inmediata. El ruso tuvo un gran tip en el crease a un tiro de Nicholas Roy. Ese gol puso las cosas 4-3 pero los locales volvieron a marcar segundos después. El 5-3 fue gracias a un mal cambio de líneas de Edmonton y Vegas tomando el puck en zona neutral para comenzar el odd man rush. Mark Stone encontró sólo a Chandler Stephenson en el círculo derecho de faceoff. El centro metió un gran one-timer para vencer a Skinner debajo de su guante.

Al final hubo drama porque en un odd man rush, McDavid encontró sólo a Draisaitl que cortaba por el slot. El alemán metió su cuarto gol del partido para poner las cosas 5-4. A partir de allí Edmonton tuvo su mejor volumen de tiros en todo el partido en 5 vs 5. Los Knights aguantaron y Eichel enfrió todo con su empty net goal para el 6-4 final. La serie nos tiene reservados grandes partidos y parece que de muchos goles. La clave para Edmonton será el no recurrir tanto del power play. Para Vegas, el no poner a los Oilers en el superioridad e ir desgastando a sus rivales en el forecheck.