Finalistas para los premios Calder, Norris y Jack Adams

Sigue la tradicional publicación de los nombres de los finalistas de los diferentes trofeos que se determinan por elección, y que se entregarán en la gala que tendrá lugar en Nashville el próximo 26 de junio.

Calder Trophy

Foto: NHL.com

Es el premio al debutante en la liga más destacado elegido con los votos de los miembros de la asociación profesional de escritores de hockey (PWHA por sus siglas en inglés) que tendrán que elegir entre los siguientes nombres.

Matty Beniers de Seattle Kraken ha sido el favorito incluso desde el inicio de la temporada, posteriormente con el inicio de la misma ha ido refrendando ese favoritismo. Sus números ya dicen mucho, 57 puntos (24 goles, 33 asistencias), de la contribución al equipo que ha llegado a los playoff en sus segunda temporada de asistencia, pero no solo es una cuestión de tantos, su entrenador Dave Hakstol ha destacado a lo largo de la temporada su confianza y su habilidad como jugador llevadas ambas sin ningún tipo de arrogancia, y su capacidad de adaptación frente a las dificultades que han surgido en la temporada.

Owen Power, defensa, fue elegido por los Buffalo Sabres con el número uno en el draft de 2021. Sus números no son en si espectaculares (cuatro goles aunque tiene 31 astencias), pero ha ocupado de manera regular una de las plazas del principal par defensivo de su equipo. Con una presencia y un hacer en el hielo sorprendentes para un defensa novato y que le auguran un lugar entre los mejores zagueros de la liga.

Remata la lista Stuart Skinner, el guardameta de Edmonton Oilers. Empezaba el año bajo la sombra del fichaje en la agencia libre, Jack Campbell, que se suponía como la solución a los problemas en portería que lastraron al equipo en la campaña anterior, pero finalmente, ha sido Skinner el guardameta que ha impulsado la espectacular campaña de los Oilers desde la portería y tras un comienzo dubitativo del equipo, se alzó con el segundo puesto de la Pacific Division. De lograrlo, sería el primer jugador de la franquicia petrolera en llevarse este premio a casa.

Norris Trophy

Foto: NHL.com

Los escritores de la PWHA también eligen el premio al defensa más destacado de la liga, y entre los tres candidatos, ya ganadores del trofeo en ocasiones anteriores, en principio la mayoría de los votos deberían ir para el jugador de San Jose Sharks, Erik Karlsson.

El veterano defensa sueco de 32 años ha reventado sus registros personales para anotar la friolera de 101 puntos (25 goles, 76 asistencias). Lo único que puede lastrar su candidatura es que los periodistas tengan en cuenta más sus deficiencias defensivas que le hacen estar fuera de los equipos de inferioridad numérica o la dificultad para parar a los jugadores que suben la pastilla rápidamente hacia su línea azul. Pero su desempeño,y mas en un equipo que ha optado por no perseguir objetivos deportivos y ha acabado entre los últimos de las ligas.

Esas habilidades defensivas sí que están presentes en el jugador de los New York Rangers Adam Fox. No por un despliegue de capacidad física, su capacidad de leer el juego le hace estar en el sitio justo, en el momento justo para frustrar las oportunidades rivales. No solo eso, su capacidad de subir el puck y ponerlo en la pala de los delanteros en condiciones óptimas para hacer gol, lo convierten en el mejor asistente primario de la franquicia. Contribuyente neto a la clasificación de su equipo para playoff, es sin duda el defensa mejor dotado de la alineación de los Rangers y de toda la NHL.

No tan clásico como Erik Karlsson, pero solo la juventud impide a Cale Makar denominarse como tal dentro de este trío. Se ha perdido algo más de un cuarto de temporada por lesión, el haber disputado solo 60 de los 82 partidos de la temporada regular era la principal rémora que amenazaba primero su candidatura, y ahora ganada esta sus posibilidades de ganar el trofeo, aunque en los partidos disputados ha seguido demostrando su dinamismo y su capacidad de anotación de élite que ha permitido a su equipo a pesar de las lesiones entrar en los playoff y luchar por defender su título.

Jack Adams Award

Foto: NHL.com

Es la asociación nacional de difusores (National Broadcasters Association -NBA-) la que elige al entrenador de la NHL que a lo largo de la campaña ha contribuido al éxito de su franquicia.

Dave Hakstol consigue su primera candidatura al llevar a Seattle Kraken a los playoff por primera vez en la historia. Tras una temporada inaugural decepcionante que acabó con el equipo con el antepenúltimo récord de la liga, en esta han conseguido de llevar la emoción de los playoff a la ciudad esmeralda con un hockey presionante y efectivo que incluso está rindiendo réditos en los playoff (aunque estos últimos no entran en la valoración del premio).

Jim Montgomery tenía el difícil reto no de superar, si no incluso igualar la labor de Bruce Cassidy en los Boston Bruins, y en lo que respecta a la temporada regular, el objetivo está más que cumplido. Presidents´Trophy obtenido con el mejor hockey de la liga durante toda la temporada regular, y con récord de la NHL en cuanto a victorias (65) y puntos (135). Ha convertido un equipo que parecía buscar un último baile en una fuerza de la naturaleza que augura posibilidades futuras todavía.

Cierra el trío Lindy Ruff, que ha sacado a los New Jersey Devils de la mediocridad de la que parecían incapaces de salir a pesar de contar con talento en el plantel. Uno de los equipos destacados en cuanto a juego desde el inicio de la temporada, muchos pronosticaban de manera agorera que acabarían hundiéndose de nuevo en el fango, pero lejos de eso, mantuvieron el tono e incluso amenazaron el liderato divisional de Carolina Hurricanes en las últimas semanas de la temporada regular.

Los ganadores de todos los galardones serán anunciados y recibirán sus trofeos en la ceremonia que tendrá lugar en Nashville, una vez que finalice la temporada el próximo 26 de junio.