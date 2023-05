Gabriel Landeskog se perderá su segunda temporada consecutiva

El peor de los pronósticos se ha confirmado para Gabriel Landeskog, que no pudo jugar ni un minuto la pasada temporada y tampoco lo hará el próximo curso.

El capitán de los Avalanche se sometió esta semana a un trasplante de cartílago en la rodilla derecha. El problema, según relata, viene dando guerra desde la burbuja en 2020.

“Sufrí un accidente extraño. Nunca había tenido problemas en la rodilla. Una cosa llevó a la otra y, poco a poco, fue yendo a peor durante el año siguiente. En el comienzo de la temporada pasada, me empezó a molestar diariamente. Empeoró hasta el punto en que recibimos la primera operación. Ahí no era consciente de la complejidad de la lesión”, explicó.

En abril surgieron rumores de que el atacante estaría intentando regresar para la postemporada y, si bien es cierto que se lo planteó, rápidamente desestimó esa opción para evitar males mayores. “No lo podíamos hacer. He hablado con varios doctores y médicos expertos, almacenando opiniones, aprendiendo más sobre los diferentes procedimientos a seguir”.

“Voy a volver a jugar”

Desde su última aparición con la casaca de los Avalanche, pasarán, como mínimo, dos años y medio hasta que Landeskog pueda volver a disputar un partido oficial. A sus 30 años, el sueco todavía confía en que puede dar mucha guerra y no medita, en absoluto, tirar la toalla.

“No he contemplado retirarme, para ser honesto. He pasado mucho tiempo pensando en ello y, cuando regrese, sé que no será perfecto, pero confío en el jugador que soy. Tengo mucha confianza en el atleta que soy. Y sé que me puedo preparar, con la ayuda necesaria y la gente adecuada a mi alrededor, puedo volver ahí y tener un gran impacto en el hielo”, confesó.

Su último partido fue el sexto de la final por la Stanley Cup en junio de 2022, cuando dio una asistencia en la victoria por 2-1 sobre Tampa Bay.

Landeskog suma 248 goles y 343 asistencias a lo largo de 738 partidos en Colorado, la única franquicia donde ha jugado hasta el momento. A esas cifras tenemos que añadir los 27 tantos y 40 pases de gol que ha registrado en 69 encuentros playoffs.

Las lesiones, un calvario para Colorado

El conjunto dirigido por Jared Bednar, campeón en 2022, no pasó de la primera ronda este año frente a los Seattle Kraken, quienes, en su debut en los playoffs de la NHL, se llevaron el triunfo en el séptimo partido.

Además de Landeskog, el portero Pavel Francouz solo ha podido disputar 16 partidos esta temporada, mientras que Josh Manson no ha pasado de los 27 y Andrew Cogliano, que sí estuvo sano durante el curso regular, se lesionó en el sexto partido de los playoffs.