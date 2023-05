Toronto sucumbe a sus fantasmas y Florida pasa a la final de la conferencia este

Los Leafs han evolucionado y este año han llegado a la “decepción 2.0”, tras eliminar a Tampa Bay Lightning en primera ronda, en esta segunda se encontraban con el otro equipo del estado del sol, los Florida Panthers que se habían llevado por delante al gran dominador de la temporada regular y uno de los grandes favoritos por la Stanley Cup, Boston Bruins. Una eliminatoria que no debía ser fácil, de hecho les ha costado la eliminación, pero un equipo que opta al título, y que con su plantilla actual, debería ser incluso aspirante a marcar una dinastía, ha salido de la competición sin tener el control de la eliminatoria.

Y este partido que ha cerrado la serie ha sido una muestra de ello. Empezaron los hombres de Sheldon Keefe con intención de apretarles las tuercas a los pupilos de Paul Maurice, pero un stick en alto de Jake McCabe que lo mandó a la nevera cambió los planes locales.

Florida lo dio todo en esa superioridad numérica y el gol de Aaron Ekblad empezaba a clavar la tapa del ataúd de Toronto, y ponía a su equipo al mando del partido.

Llegó a los ocho minutos la oportunidad de ser uno más para los de azul e intentar recuperar la iniciativa, pero no conseguían batir a Bobrovsky ni tampoco al menos establecer un asedio de la portería contraria.

Los gatos salían rápidamente de su zona con peligro y un contraataque rematado por Carter Verhaeghe con la pala preparada a la derecha de la portería de Woll y poner el 2-0 que cerraba el primer periodo y ponía la misión de supervivencia de sus rivales aún más difícil.

Igualdad y polémica en el segundo periodo

El segundo periodo fue un toma y daca por parte de ambos equipos y tendría un protagonista individual, Morgan Rielly. Primero con un gol a los 7:50 en que Toronto tras evadir el forecheck de Florida consiguió llegar a las inmediaciones de Bobrovsky. El tiro de Rielly tuvo un desvío afortunado por parte de Nick Cousins que dejó vendido a Bobrovsky y dejaba la diferencia en un gol.

Pero la suerte que acompañó al nativo de Vancouver, le faltó en la jugada que va a perseguir en las pesadillas a muchos de los que su corazón late por los Maple Leafs. Faltando menos de tres minutos Rielly celebra que su tiro se ha convertido en gol, lo celebra primero en solitario y luego como manda la tradición con el banquillo, pero tras minutos de parón, los árbitros no lo conceden alegando que cuando el disco atraviesa la línea, la jugada ya estaba parada a pesar de que no sonó el silbato.

Incredulidad e indignación entre el público que lanzó toallas de animación y otros objetos al hielo que pararon aún más el partido, pero que acabó reanudándose.

La presión acucia a los Leafs

De haber podido empezar el periodo decisivo con tranquilidad, los Leafs se vieron con la presión de empatar al menos para esquivar la derrota y con la posibilidad de la eliminación cierta ante sus ojos hicieron su mejor esfuerzo para conseguirlo.

Pero los minutos se escurrían con velocidad escandalosa para Toronto y con lentitud para Florida que seguía buscando dar el zarpazo que rematara la eliminatoria.

Cuando la soga ya apretaba a los locales, Nylander consiguió el gol que salvaba los muebles de momento y que acabaría llegando el partido a la prórroga, aunque ninguno de los dos equipos renunció a resolver antes de la muerte súbita, pero sin éxito.

Sin concesiones en la prórroga

No era hora de paños calientes, y en ambos equipos apareció el deseo de ganar antes que el miedo a perder, pero no llegaba el gol. Hasta que a menos de cinco minutos del descanso, en uno de los típicos contraataques de Florida llegó el gol de Nick Cousins que cerraba la serie, llevaba la gloria a Florida. Toronto, para regodearse en la desgracia por si no bastaba con el no gol de Morgan Rielly, se quejaba de que Radko Gudas agarraba el stick de Calle Jarnkrok en esa jugada decisiva, pero no hubo reversión de ese tanto y quedaba decidido que los Panthers serán los rivales de los Hurricanes en la serie que tiene como premio el Prince of Wales Trophy y una plaza en la gran final por la Stanley Cup.