Previa Vegas Golden Knights - Dallas Stars: duelo al sol

Las Vegas y Dallas, Nevada y Texas, son lugares de los Estados Unidos que nos evocan muchas imágenes en nuestra imaginación, pero para pocos, muy pocos la imagen de una pista de hielo y el juego del hockey. Los tiempos modernos han cambiado muchos estereotipos y uno de ellos es del del hockey vinculado a lugares de inviernos nevados y fríos, la expansión de la NHL por todo el país de las barras y estrellas y el buen hacer de muchas de esas franquicias, están convirtiendo en clásico lo que antes era considerado como puramente exótico.

Porque no es la primera vez, Vegas Golden Knights y Dallas Stars vuelven a ser protagonistas en el penúltimo capítulo de la lucha por la Stanley Cup, en los playoff de la burbuja, en 2020, los texanos se hicieron con la eliminatoria y se enfrentaron a Tampa Bay Lightning, esta vez para perder, en la final.

Los caballeros dorados han dominado su división de manera confortable durante el desarrollo de la temporada regular y su recompensa fue el título de la Pacific y el mejor registro de la conferencia, lo que les otorgaba el privilegio de ser cabeza de serie al menos hasta la posible final de conferencia.

Trayectoria paralela para las estrellas texanas, se apuntaron al liderato de la Central Division que mantuvieron hasta que el apretón final de Colorado Avalanche los descabalgó de esa posición. Un hecho que no los desvió del camino y que les ha obligado a estar muy centrados desde el principio enfrentando desde el principio rivales difíciles.

Ambas escuadras tienen razones para pensar que serán ellos y no sus rivales los que estarán presentes en la final, pero solo uno de ellos se saldrá con la suya, aquel que sea capaz de hacer valer sus fortalezas y disminuir sus defectos, coserá el parche de finalista en su jersey.

Vegas Golden Knights: el poder de cinco

Puede que cuando toca jugar a los equipos especiales, tanto en superioridad como en inferioridad, los Golden Knights no hayan sido el equipo más brillante de estos playoff, pero en la situación más corriente del juego, como es el cinco contra cinco, han mostrado una capacidad anotadora que les ha permitido superar incluso a una auténtica máquina de hacer goles como sus anteriores rivales, los Edmonton Oilers.

Jack Eichel, al fin tras disputar su primera temporada completa en Las Vegas y en su primera experiencia en postemporada, se ha mostrado como el jugador piedra angular que se prometía desde su llegada a la liga pero que no terminaba de aparecer envuelto en la mediocridad que envolvía a los Buffalo Sabres.

Jack Eichel | Foto: tsn.ca

El sistema de Bruce Cassidy hace que sus jugadores sean más activos y capaces de robar en la zona neutral que en el forecheck en zona contraria, si son capaces de frenar y robar discos a los Stars que tratan de circular con pases muy rápidos y por tanto también más imprecisos para llegar al contraataque a zona contraria, aparte de secar el potencial ofensivo de sus rivales, tendrán oportunidad de sumar tiros que respalden su poder ofensivo.

La incógnita estará en la portería, continúa el baile de porteros que las lesiones han provocado desde el inicio de la temporada. Laurent Brossoit cayó lesionado ante Edmonton y ahora Adin Hill es el titular de los de Nevada. A su favor, ha sido el titular en los partidos clave y frente a un rival duro pleno de goleadores como Edmonton, aunque esas actuaciones, todavía no son la norma de Hill, si no lo mejor que ha dado hasta ahora. Si ese es su nuevo nivel o un pico de su rendimiento destinado a bajar, será una de las claves de esta eliminatoria. Jonathan Quick ya no es el portero que fue campeón con Los Angeles Kings, pero su presencia en el banquillo da respaldo a la posición y ya se sabe que quien tuvo retuvo.

Dallas Stars: profundidad de banquillo y Oettinger

La profundidad de banquillo es una de las grandes armas de los Stars y que en estos playoff les ha sido de utilidad, solo así se entiende que a pesar de la sequía que arrastra en esta postemporada el máximo goleador del equipo en la temporada regular, Jason Robertson, el equipo no se haya visto lastrado en la falta de gol. El peligro siempre está ahí, cualquiera de las tres primeras líneas es una amenaza para la portería porque todas ellas cuentan con jugadores que en un momento u otro de estas eliminatorias han marcado y roto el partido a favor de sus intereses. Capaces de llegar con discos luchados o robados a sus rivales para el uno contra uno o de establecer juego en zona contraria para sacar el disco del fondo a la línea azul y marcar con potente disparo desde ahí aprovechando la pantalla o los desvíos de los delanteros, la versatilidad es su gran ventaja.

Los años no parecen pasar por Joe Pavelski | Foto: NHL.com

Pero por si eso fuera poco, la defensa liderada por Miro Heiskanen conoce su oficio y respalda de manera eficaz a Jake Oettinger. El de Minnesota sigue mostrándose como uno de los mejores porteros de la liga aunque de tanto en cuanto tiene un partido menor que le cuesta un viaje al banquillo antes de tiempo, pero es sin duda uno de los grandes contribuyentes al éxito deportivo de su equipo.

PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Enfrentamientos previos

Los precedentes de la temporada regular son favorables a Dallas que sumó seis puntos en los tres partidos, un claro 0-4 en el T-Mobile Arena y tirando de shootout en los otros dos partidos de la serie. Todo esto nos promete partidos igualados e intensos.

En playoff solo se han enfrentado una vez, y curiosamente en el mismo escalón del cuadro. Un 4-1 fue el marcador de la serie que llevó a los texanos a la final de la Stanley Cup.

16/01/2023 Vegas Golden Knights 0-4 Dallas Stars

25/02/2023 Vegas Golden Knights 2-3(SO) Dallas Stars

08/04/2023 Dallas Stars 2-1(SO) Vegas Golden Knights

Calendario y horarios

Partido 1: Vegas Golden Knights - Dallas Stars (20 mayo 02:30)

Partido 2: Vegas Golden Knights - Dallas Stars (21 mayo 21:00)

Partido 3: Dallas Stars - Vegas Golden Knights (24 mayo 02:00)

Partido 4: Dallas Stars - Vegas Golden Knights (26 mayo 02:00)

*Partido 5: Vegas Golden Knights - Dallas Stars (28 mayo 02:00))

*Partido 6: Dallas Stars - Vegas Golden Knights (30 mayo 02:00)

*Partido 7: Vegas Golden Knights - Dallas Stars (1 junio 03:00)

*Si fuese necesario (horario peninsular español (CET)