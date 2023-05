Pau Moral, nuevo entrenador de Jijantes FC

Pau Moral es el nuevo entrenador de Jijantes tras la destitución de Marc Carmona después de los malos resultados en el equipo presidido por Gerard Romero. El ex entrenador de las categorías inferiores del Barça llega al banquillo de la Kings League acompañado de Alex Solduga, que también tiene experiencia en los banquillos, sobre todo en el fútbol siete de Cataluña.

Foto: Twitter @PauMoral_

​​​​​​Ya se habló hace tiempo de la posibilidad de destituir a Marc Carmona, ex entrenador del FC Barcelona de fútbol sala y campeón de Europa con los blaugranas, pero el propio Gerard Romero negó esa posibilidad. Parece ser que ahora las cosas han cambiado bastante, por lo que el Presidente de Jijantes ha cambiado de opinión viendo la dinámica de Jijantes desde que debutó en la Kings League.

Pau debutará en el banquillo frente al equipo de Adri Contreras, El Barrio, el vigente campeón.

La mala racha de Jijantes

Jijantes viene de quedar último en el primer split de la Kings League InfoJobs, consiguiendo solamente una victoria en todo el campeonato.

La dirección técnica y deportiva de Jijantes trató de hacer un buen mercado de fichajes para que esto no volviera a ocurrir en este segundo split, cosa que de momento no va por el buen camino, en dos jornadas no han conseguido ningún punto. Esto es algo que sin duda ha precipitado la decisión de prescindir de Marc Carmona y firmar a otro conocido del FC Barcelona.

En el equipo femenino la situación no es diferente. Su presidenta, Paula Gonu, fue destituida tras la primera jornada, ocupando su lugar la mujer de Gerard Romero, Lisbeth Cid. El equipo femenino de Jijantes, que compite en la Queens League Oshio, también ha perdido sus dos partidos.

Sin duda, seguir en esta dinámica sería muy duro para Jijantes, sobre todo después del primer split de la Kings League. La suerte y los resultados están en contra de los de Gerard Romero.