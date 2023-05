Lluvia de goles en el Cupra Arena en un partido de récord

El último partido de la jornada se presentaba de los más interesante. En él, se enfrentaban Porcinos FC y Los Troncos. Ambos equipos con plantillas con mucho talento y sobre todo, mucha pólvora arriba, cosa que quedó bastante clara tras haber sido el partido en el que más goles se han anotado en la historia de la competición.

Concretamente 14 dianas entre ambos equipos, lo que llevó a una goleadas histórica a favor del conjunto de Ibai Llanos. 9-5 le endosó el cuadro porcino a Los Troncos.

Primera parte

Poco duró el 0-0 en el marcador. Tan solo dos minutos le hicieron falta a Porcinos en este caso, para anotar el primero de los nueve tantos que anotaron en el partido, y abrir la lata de la mano de Espinosa que remata a placer tras un pase magnífico de Alberto Bueno llegando hasta línea de fondo.

Rápidamente empataron Los Troncos mediante un gran control y una definición brutal de Pelaz, que consiguió ganarle la espalda al propio Bueno en el minuto 3 para poner el empate 1-1.

Bueno se puso el traje de asistente y en el minuto 8, se sacó un pase de la chistera para que Jacobo volviera a poner a Porcinos por encima en el marcador. Porcinos estaba haciendo sufrir a su rival mediante contragolpes. El partido se convirtió en ida y vuelta y los de Ibai tenían todas las de ganar.

4 minutos más tarde, Dorkis anota el 3-1. A pesar del resultado, el partido estaba igualado, la diferencia era que el cuadro rosa estaba siendo mucho más efectivo. Uno de los partidos con más ritmo de la tarde.

Las ocasiones continuaban para ambos lados, llegó el momento del dado y salió 3 vs 3. El partido se volvió loco. En dos minutos se anotaron 4 goles. Javi Espinosa y Hugo Fraile pusieron sus dos tantos para sentenciar prácticamente el partido con 5-1. Mientras que al filo del descanso, Pelaz anotó otros dos goles para completar su hat-trick y llevar a su equipo 5-3 al descanso.

La brecha se abrió aun más

Tras el descanso, Porcinos fue muy superior. No tenían prisa, tenían el partido bajo control pero tampoco tenían margen para dormirse. Ya sabemos que una diferencia de goles en esta competición se remonta como nada.

4 minutos más tarde de que diera comienzo la segunda parte, Alberto Bueno, tras un centro magnífico de Ruggeri se sacó de la manga un testarazo directo a la red de la portería de Moral. Dos jugadas más tarde. A continuación, Porcinos usaba su arma secreta, gol doble. Una jugada más tarde, Hugo Fraile anotaba y ponía el 8-3 en el marcador, resultado que dejaba muy tocados al equipo de Perxitaa, más aun si cabe.

Las ocasiones seguían para ambos equipos. Los Troncos no agacharon la cabeza en ningún momento. Porcinos se ensañó y quería más, sabía donde y como podía hacerle daño al conjunto rival y no iba a dejar de aprovecharlo. Temo, ex de Saiyans, anotó el noveno gol para su equipo celebrándolo con rabia y mandando callar seguramente a algún que otro hater que cuestione su rendimiento.

La diferencia era insalvable, Los Troncos estaban siendo humillados por el equipo de Ibai. Iu Morral no daba abasto. Recibió nueve goles, pero también salvó otros tantos. Finalmente el veterano Verdú, anotó un tanto en el tiempo de descuento para poner el 9-5 definitivo, tras la revisión en el VAR debido a una posible falta previa al remate del jugador de Los Troncos.

El partido se estaba haciendo largo y hubo varios enfrentamientos de jugadores de ambos equipos sin balón de por medio. Al final, 9-5 en el marcador, lo que pone a Porcinos con 6 puntos en segunda posición empatado con XBuyer Team, líderes al menos durante esta semana.