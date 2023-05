Laura Vilaseca, la MVP de la semana

La Queens League llegó para quedarse, porque el nivel que están demostrando las jugadoras cada fin de semana va in crescendo. Con el pasar de las semanas se ven los grupos más compactos y con mejores ideas. De ahí a que cada semana, los partidos se han ido poniendo más llamativos.

Laura, 'el muro' Vilaseca

La portera de Ultimate Móstoles se sigue consolidando como la mejor cancerbera de la competición, y ante El Barrio no hizo otra cosa que consolidar ese estatus y el gran estado de forma por el que pasa. Y es que no se cansa de realizar paradones partido tras partido, incluyendo la parada de un penal. Impone tanto bajo los tres palos, que incluso Adri Contreras no pudo meterle el gol de penal, lanzándolo por encima del horizontal, y no solo eso, las intenciones habían sido adivinadas.

El siete de la semana

En portería, la jugadora seleccionada según la mayor cantidad de puntos del Fantasy del diario Marca, fue Ariadna Saez, la arquera de Aniquiladoras, a pesar de realizar un gran partido, no pudo evitar que su equipo cayera derrotado por 5-7 ante Rayo de Barcelona. Quizás lo más justo, es que en este sitio estuviera Laura Vilaseca.

En defensa; la jugadora con mayor cantidad de puntos fue Antonela Romoleroux, quien lideró a Las Troncas desde la zona defensiva, marcando el gol de la victoria en los minutos finales ante Pio que sirvió para remontar y voltear el partido, debido a la regla del gol doble.

En la mitad de la cancha, las mejores fueron: Campos, Marcet y Carmona. Este trío de jugadoras hicieron suficientes méritos para pertenecer a este siete: Campos ayudó a la causa de Las Troncas con dos goles en el tramo final del partido, mientras que Marcet hizo lo propio con Rayo de Barcelona. Por otra parte, Clara Carmona con hat-trick y asistencia, incluso fue de las nominadas al MVP de la semana.

En la delantera, las seleccionadas fueron: Pubill y Diez. Pubill por su parte, anotó el único gol del partido, que fue doble, debido a que fue marcado en el minuto 39. Mientras que Evita Diez volvió a ser determinante con un gol doble en el minuto 40, lo que permitió voltear el partido y llevarse la victoria.