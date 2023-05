Chup Chup Kings 4: pocas sorpresas para la jornada

Como ya es costumbre, todos los viernes de chup chup, se anuncian los jugadores 11, 12 y 13, si los hubiere, y si los presidentes deciden comprar alguna arma secreta de cara al partido. En este caso, no hubo muchas sorpresas, más allá del jugador número 13 que fue anunciado por Gerard Romero para Jijantes.

Poca sorpresas

Los primeros equipos en revelar cuáles serán esos jugadores fueron Xbuyer y Pio FC, por parte del equipo catalán, contarán como jugador 11 con Velillas, jugador 12, Adri G y el 13 Alexis García, dejando el presupuesto en 99M€, mientras que por parte del equipo mexicano, Corvo como jugador 11, Lopo, como el 12 y vuelve Hulk como el número 13, y además Rivers compró Penalti Shootout, gastándose 7M€.

En el siguiente partido entre Jijantes y Los Troncos, Gerard Romero anunció de jugador 11, Golobart, número 12, Quesada y a Tom Diawara como el 13, y debido a que el equipo tendrá una sanción de cinco minutos con uno menos, han contrarrestado comprando una carta de sanción de dos minutos. Por parte del equipo de Perxitaa, anunciaron a Planas como jugador 11, Verdú como el 12 y Granell como el 13, además de también comprar carta de sanción de dos minutos. Para este partido, Jijantes no podrá contar con la presencia de Ibai Gómez debido a que tiene partido con su club.

Para el tercer partido, en el que hicieron mención, involucra a Rayo de Barcelona vs Los Saiyans, Spursito anunció a Mongil como el jugador 1, Jiménez como el 12 y Liñares como el 13, además de la sanción de dos minutos. Mientras que The Grefg solo anunció a David López como el 11, Roger como el 12 y no hizo uso de la carta de jugador 13, pero si compró tarjeta de sanción.

Para el encuentro entre Ultimate Móstoles vs Porcinos, DJ Mariio anunció de nuevo a Juanma como jugador 11, a Gerard Verge como el 12 y a Diego de la Mata como el 13. También anunció que las tres bajas se mantienen para esta fecha, Alex Martínez no podrá contar ni con Cichero, ni Mase, ni Sergio, de ahí la necesidad de comprar la carta de jugador 13. Por parte del equipo de Ibai, Gemita fue la encargada de anunciar a Espinosa como el jugador 11, de 12 a Hugo y de 13 a Bueno, además de comprar sanción de dos minutos.

Para el partido entre El Barrio y 1K, Adri Contreras anunció que vuelve la dupla en defensa como lo son Mantovani y Nico Pareja como jugadores 11 y 12, y carta de sanción de dos minutos. Cabe destacar que El Barrio es el equipo que menos dinero tiene en el presupuesto. Iker Casillas, por su parte, contará como el jugador 11 a Barral, a Marqués como el número 12 y Torrejón como el 13.

En el último encuentro entre Kunisports y Aniquiladores, para el equipo del Kun Agüero volverán a estar Coro. Augusto y Delca como jugadores 11, 12 y 13, mientras que por parte de Aniquiladores, Espe en lugar de Juan anunció a Fran y Nadir como jugadores 11 y 12, además de sanción de dos minutos.